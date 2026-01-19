Diyarbakır’da iki grup birbirine girdi: Silahlar konuştu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga, üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü anlaşmazlık çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı bir kavga başladı. Yaşanan çatışmada üç kişi, ateşli silahlarla yaralandı.

YARALILARA ACİL MÜDAHALE

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra onları kentteki hastanelere ambulanslarla kaldırdı.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında faillerin tespiti ve olayın sebebinin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.