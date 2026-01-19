Diyarbakır’da iki grup birbirine girdi: Silahlar konuştu

Diyarbakır’da iki grup birbirine girdi: Silahlar konuştu
Yayınlanma:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga, üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü anlaşmazlık çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı bir kavga başladı. Yaşanan çatışmada üç kişi, ateşli silahlarla yaralandı.

Kağıthane'deki otomatik silahlı infazda üç gözaltı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybettiKağıthane'deki otomatik silahlı infazda üç gözaltı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

YARALILARA ACİL MÜDAHALE

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra onları kentteki hastanelere ambulanslarla kaldırdı.

Çorum'da çift evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu!Çorum'da çift evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında faillerin tespiti ve olayın sebebinin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

