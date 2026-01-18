Çorum'da çift evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Çorum'da çift evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu!
Yayınlanma:
Çorum’da, uzun süredir haber alınamayan bir çift, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum’da, Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut’tan (64) bir süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek kontrol etmek için gittikleri Dumlupınar 48. Sokak’taki evde çifti silahla başından vurulmuş halde buldu.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

aa-20260118-40291215-40291213-corumda-karikoca-evlerinde-silahla-vurulmus-halde-olu-bulundu.jpg

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başından vurulan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde detaylı inceleme başlattı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Soruşturma sürerken, olayın Hasan Bulut’un eşini öldürüp ardından intihar etmiş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

Kaynak:AA

