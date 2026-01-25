Diyarbakır'da göz gözü görmüyor! Sis nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Diyarbakır'da göz gözü görmüyor! Sis nedeniyle uçuşlar iptal edildi
Yayınlanma:
Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, uçak seferleri iptal edildi.

Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor.

SİS DİYARBAKIR'I ESİR ALDI

Sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, akşam saatlerinde etkisini sürdürerek Diyarbakır'da ulaşımı olumsuz etkiledi.

diyarbakirda-yogun-sis-gorus-mesafesi-1134303-336724.jpg

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesiyle sürücüler, trafikte araçlarının dörtlülerini açarak ilerlemek zorunda kaldı.

diyarbakirda-yogun-sis-gorus-mesafesi-1134306-336724.jpg

Öte yandan sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'nda uçak seferleri iptal edili.

Bozcaada seferlerine hava engeliBozcaada seferlerine hava engeli

DİYARBAKIR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Diyarbakır'da sis, 26 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerine dek sürecek.

Sabah saat 9'dan itibaren ise kent genelinde soğuk ve güneşli bir hava etkili olacak.

Diyarbakır'da 5 günlük hava tahmin raporu ise şu şekilde:

diyarbakir-hava-durumu.jpg
Diyarbakır'da 5 günlük hava tahmin raporu Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Kaynak:DHA

