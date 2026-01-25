Diyarbakır'da göz gözü görmüyor! Sis nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor.

SİS DİYARBAKIR'I ESİR ALDI

Sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, akşam saatlerinde etkisini sürdürerek Diyarbakır'da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesiyle sürücüler, trafikte araçlarının dörtlülerini açarak ilerlemek zorunda kaldı.

Öte yandan sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'nda uçak seferleri iptal edili.

Bozcaada seferlerine hava engeli

DİYARBAKIR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Diyarbakır'da sis, 26 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerine dek sürecek.

Sabah saat 9'dan itibaren ise kent genelinde soğuk ve güneşli bir hava etkili olacak.

Diyarbakır'da 5 günlük hava tahmin raporu ise şu şekilde: