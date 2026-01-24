Buzlanma nedeniyle zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi! Bir kişi aracın içinden yola fırladı

Zincirleme kaza, dün gece saat 22.13'te Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde yoldaki buzlanma nedeniyle meydana geldi.

Samsun'da buzlanma nedeniyle zincirleme kaza!

BUZLANMA, ZİNCİRLEME KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ

Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil ile 1 hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle kayarak çarpıştı.

BİR KİŞİ ÇARPMANIN ETKİSİYLE OTOMOBİLİN İÇİNDEN YOLA FIRLADI

Otomobillerden biri, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle bir kişi aracın içinden yola fırladı.

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın dörtlülerini yakmış halde yolun ortasında durduğu, arkasından gelen iki otomobilin ise buzlanma nedeniyle duramadıkları ve hem dörtlüleri yanan hafif ticari araca hem de park halindeki araca çarparak durdukları görülüyor.

Kaza anında araçların birinden bir kişinin yola fırladığı, otomobiller durduktan sonra ise yardım almadan ayağa kalktığı görüldü.

Kazanın ardından çevredekilerin yardım etmek için araçlara doğru hareket ettiği anlar da görüntülerde yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.