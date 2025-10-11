Diyanet'ten tartışma yaratacak yeni harcama: Kanal için milyonlarca liralık ekipman alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Televizyonu (Diyanet TV) için 41 milyon 450 bin TL'lik yeni bir ekipman alımı gerçekleştirdi. Bu fahiş harcama, başkanlığın önceki yıllardaki yüksek bütçeli harcamalarıyla birlikte yeniden tartışma konusu oldu.

İHALE DETAYLARI VE İMZALANAN SÖZLEŞME

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Diyanet TV’nin yayın altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 8 Eylül 2025 tarihinde ihale düzenledi. "Diyanet TV Yayın Otomasyon Disk Tabanlı Kayıt Arşiv Yapım ve Yayın Sistemleri" isimli ihaleye tek bir şirket teklif sundu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ihale komisyonu nihai kararını 8 Ekim’de verdi ve Teratek Elektronik Sistemler Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 41 milyon 450 bin TL bedelle sözleşme imzalandı.

Proje kapsamında Diyanet TV stüdyolarına yeni teçhizat kurulacağı belirtildi. Anlaşmaya göre, teçhizatın kablolaması ile satın alınan yazılımların kurulumu da yüklenici şirket tarafından yapılacak. Ayrıca Diyanet TV personeline, yeni sistemin tüm fonksiyonları ile ilgili eğitimler verileceği kaydedildi.

DİYANET TV'NİN YILLIK EKİPMAN HARCAMALARI

Diyanet TV'nin yayın kalitesini güçlendirme adı altında yaptığı harcamaların son yıllarda önemli ölçüde arttığı görülüyor. Yalnızca ekipman alımları için yapılan harcamalar şöyle:

2025 Yılı: 41,4 milyon TL

2024 Yılı: 42,1 milyon TL

2023 Yılı: 13,4 milyon TL

Böylece Diyanet TV'ye son üç yılda sadece yayın altyapısı ve ekipman temini için yaklaşık 97 milyon TL'lik bir harcama yapıldığı ortaya çıktı.