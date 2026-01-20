Diyanet'ten Ordu'da milyarlık tesis

Ekonomik kriz nedeniyle alım gücünün gerilediği dönemde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ordu’da yapımı süren Dini Yüksek İhtisas Merkezi için ayrılan bütçe dikkat çekti. 20 bin metrekare alana inşa edilen merkez için 2024 ve 2025 yıllarında 100 milyon TL harcandığı, tesisin 2027 yılına kadar merkezi bütçeden kaynak kullanmaya devam edeceği belirlendi.

Türkiye’de derinleşen ekonomik krize rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yüksek tutarlı yatırımları kamuoyunda tartışma yaratırken, Ordu’da inşa edilen Dini Yüksek İhtisas Merkezi için ayrılan toplam kaynağın büyüklüğü tepki topladı.

2026 İÇİN 350 MİLYON TL

Birgün'de yer alan habere göre, Ordu Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin temeli 2024 yılında atıldı. Merkezin inşası için 2024 ve 2025 yıllarında toplam 100 milyon TL’lik harcama yapıldığı kaydedildi. 2026 yılında inşaat çalışmalarına hız verilmesinin planlandığı projeye, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden 350 milyon TL kaynak aktarıldığı belirtildi.

AÇILIŞ 2027’DE

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'eğitim merkezi' olarak kullanılmasının planlandığı Ordu Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin toplam proje tutarı da netleşti. Buna göre, 2026 yılının sonunda harcama tutarının 450 milyon TL’ye ulaşması, tesisin ise toplamda 1 milyar TL’lik harcamanın ardından 2027 yılında tamamlanması öngörülüyor.