Diyanet'e bağlı Kuran kursunda çocuklara şiddetin görüntüsü ortaya çıktı!

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Kalkanca bölgesinde bulunan Bölge Yatılı Hafızlık Kuran Kursu’nda çekilen güvenlik kamerası görüntüleri, kursta çocuklara yönelik fiziksel şiddeti gözler önüne serdi. Geçen yıl içerisinde kaydedilen görüntülerde, yatılı Kuran kursunda eğitim gören bazı çocukların, kurs binasının farklı noktalarında kurs hocaları tarafından fiziksel şiddete uğradığı görüldü.

ÇOCUKLAR KURAN KURSUNDA ŞİDDETE UĞRADI!

Kursun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şiddet görüntülerinin, 1-21 Ocak 2025, 9, 14 ve 16 Nisan 2025 tarihlerine ait olduğu bildirilirken görüntülerde, yaşları küçük olan öğrencilerin, kapalı alanlarda, Kuran kursunun mescidinde darbedildikleri görülüyor.

BAŞKA KURSLARDA GÖREVLENDİRİLDİLER!

Çocukların Kuran kursunda şiddete maruz kalmasına ilişkin konuşan bir Samsun İlkadım Müftülüğü yetkilisi, kurumda başlatılan soruşturma kapsamında iki kurs görevlisinin başka Kuran kurslarında görevlendirildiğini ifade etti. Söz konusu şiddet görüntülerinin ise adli makamlara iletilip iletilmediği ise bilinmiyor.

Kursun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şiddet görüntüleri ile ilgili konuşan bir öğrenci ise, iki kurs hocasının kurstan ayrıldığını doğruladı ve görüntülerde yer alan ve şiddet uygulayan kursun müdürü ve müdür yardımcısının ise hala görevine devam ettiğini ifade etti.

Öğrenci, diğer öğrencilerin de gördükleri şiddet sebebiyle korktuklarını, konuşmadıklarını ve şikayette bulunmaya çekindiklerini kaydetti. Öğrenci, kursta şiddet olaylarının güvenlik kameralarının olduğu noktada değil, kameraların görüş açısına girmeyen kör noktalarda devam ettiğini de ifade etti.