Diyanet'e bağlı Kuran kursunda çocuklara şiddetin görüntüsü ortaya çıktı!

Yayınlanma:
Samsun’un Kalkanca bölgesinde bulunan Bölge Yatılı Hafızlık Kuran Kursu’nda çocuklara şiddet uygulandı. Ortaya çıkan görüntülerde, çocukların kurs hocaları tarafından şiddete uğradığı kayda geçti. Müftülük yetkilileri, şiddet uygulayan kişilerin görevden alınmadığını, başka kurslarda görevlendirildiğini aktardı.

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Kalkanca bölgesinde bulunan Bölge Yatılı Hafızlık Kuran Kursu’nda çekilen güvenlik kamerası görüntüleri, kursta çocuklara yönelik fiziksel şiddeti gözler önüne serdi. Geçen yıl içerisinde kaydedilen görüntülerde, yatılı Kuran kursunda eğitim gören bazı çocukların, kurs binasının farklı noktalarında kurs hocaları tarafından fiziksel şiddete uğradığı görüldü.

whatsapp-image-2026-01-19-at-15-42-20.jpeg

ÇOCUKLAR KURAN KURSUNDA ŞİDDETE UĞRADI!

Kursun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şiddet görüntülerinin, 1-21 Ocak 2025, 9, 14 ve 16 Nisan 2025 tarihlerine ait olduğu bildirilirken görüntülerde, yaşları küçük olan öğrencilerin, kapalı alanlarda, Kuran kursunun mescidinde darbedildikleri görülüyor.

whatsapp-image-2026-01-19-at-15-42-34.jpeg

BAŞKA KURSLARDA GÖREVLENDİRİLDİLER!

Çocukların Kuran kursunda şiddete maruz kalmasına ilişkin konuşan bir Samsun İlkadım Müftülüğü yetkilisi, kurumda başlatılan soruşturma kapsamında iki kurs görevlisinin başka Kuran kurslarında görevlendirildiğini ifade etti. Söz konusu şiddet görüntülerinin ise adli makamlara iletilip iletilmediği ise bilinmiyor.

Kursun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şiddet görüntüleri ile ilgili konuşan bir öğrenci ise, iki kurs hocasının kurstan ayrıldığını doğruladı ve görüntülerde yer alan ve şiddet uygulayan kursun müdürü ve müdür yardımcısının ise hala görevine devam ettiğini ifade etti.

Tarikatçılar çocuk istismarının üstünü örttü! Tek bir ceza da almadılarTarikatçılar çocuk istismarının üstünü örttü! Tek bir ceza da almadılar

Öğrenci, diğer öğrencilerin de gördükleri şiddet sebebiyle korktuklarını, konuşmadıklarını ve şikayette bulunmaya çekindiklerini kaydetti. Öğrenci, kursta şiddet olaylarının güvenlik kameralarının olduğu noktada değil, kameraların görüş açısına girmeyen kör noktalarda devam ettiğini de ifade etti.

Kaynak:ANKA

"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
Türkiye
Yargıtay'da YSK üyeliği için seçim başladı: İlk turda sonuç çıkmadı
Yargıtay'da YSK üyeliği için seçim başladı: İlk turda sonuç çıkmadı
Binlerce litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Binlerce litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Gazeteci Uğur Ökdemir gözaltına alındı
Gazeteci Uğur Ökdemir gözaltına alındı