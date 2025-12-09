Dişleri kerpetenle çekildi zorla böcek yedirildi! İşkencecilere ödül gibi ceza

Dişleri kerpetenle çekildi zorla böcek yedirildi! İşkencecilere ödül gibi ceza
Antalya'da çalıştığı iş yerinde Vedat Kurt'a (22) 3 gün boyunca işkence yapıp depoya kilitleyen, hamam böceği yedirdiği belirtilen tutuksuz 4 sanık, yargılandıkları davada 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl 12'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Antalya'ya çalışmaya gelen Vedat Kurt, 10 aylık çalışmasının ardından birikmiş 70 bin liralık alacağına karşılık iş yerinden 15 bin lira alıp İstanbul'a gitti. Ailesinin araya girmesiyle parayı geri götüren Kurt, iddialara göre iş yeri sahipleri Ahmet Tahtacı, Osman Toktaş, Serkan Tümüç ve Adem Alıcı tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi.

İşkence iddialarına göre, 3 gün boyunca farklı işkencelere maruz kalan Kurt’un dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, ağzı açık tutularak hamam böceği yedirildi. Şüphelilerin bu işkence anlarını cep telefonuyla kaydettiği de öne sürüldü. Durumu kötüye giden Kurt'u yaralarının iyileşmesi için depoda tuttukları iddia edilen şüphelilerden, Kurt iş yerinden kaçmadan önce işkence fotoğraflarını alarak şikayetçi oldu.

SANIKLAR 6 YIL 12’ŞER AY HAPİS CEZASI ALDI

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında savcılık, sanıkların eylemlerini 'Nitelikli yağma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçları kapsamında değerlendirerek 20'şer yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Serkan Tümüç, duruşmada suçlamaları reddetti ve diğer sanıkların yönlendirmesiyle suçu üstlendiğini iddia ederek, "Kendileri o zaman, 'Sen suçu üstüne al. Bizim işimiz gücümüz var. Sana bakarız' dedi. Ben Vedat'a karşı suç işlemedim. Diğer 3 sanık, Vedat’ı darbetti. Darp fotoğraflarını ben çekmiş olabilirim. Beraatımı istiyorum." dedi.

Mahkeme, 4 sanığı 'Nitelikli yağma' suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraat ettirirken, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl 12'şer ay hapis cezasına çarptırdı.

"ADALETLİ BİR KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"

Mağdur Vedat Kurt ise kararın ardından adalet talebini yineleyerek, "Bu kararı istinafa taşıyacağız, umarım adalet yerini bulur. Ben kimseden fazla bir şey istemiyorum. Hakkı neyse onun yapılmasını, hakka hukuka aykırı olmadan adaletli bir karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

