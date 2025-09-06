Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi paylaşımı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi paylaşımı
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı mesajla, 6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıldönümünde andı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi anıldı.

Dişileri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Türkiye
Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Etkinlik mekanında silahlı kavga: 1 yaralı
Etkinlik mekanında silahlı kavga: 1 yaralı
47 yıl hapisle aranan oğlunu cezaevine memlekete gönderir gibi uğurladı: Ağabeylerine selam söyle
47 yıl hapisle aranan oğlunu cezaevine memlekete gönderir gibi uğurladı: Ağabeylerine selam söyle