Direksiyon hakimiyetini kaybedip TIR'a çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı

Nevşehir-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin TIR'la çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Bozca köyü mevkisinde gerçekleşti.

Muhammer Ünlü idaresindeki 38 AG 416 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, karşı şeride geçerek Yunus D. yönetimindeki 16 NPR 78 plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunanlar araç içerisinde sıkıştı.

HASTANEDE ACI HABER

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri; otomobil sürücüsü Muhammer Ünlü ile araçta yolcu olarak bulunan Münevver Ünlü, Fatma Keklik ve Seda Emine Keklik’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar, ambulanslarla ivedilikle Ürgüp Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 57 yaşındaki Münevver Ünlü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

