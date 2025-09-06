Direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlandı

Yayınlanma:
Siirt Eruh'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza sonucunda yaralandı.

Siirt Eruh'ta kontrolden çıkarak devrilen aracın sürücüsü 45 yaşındaki İslam S. yaralandı. Söz konusu kaza bugün öğle saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Ormanardı köyü mevkiinde gerçekleşti. 45 yaşındaki İslam S.'nin sürdüğü hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

EKİPLER OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Meydana gelen kazanın yetkililer tarafından ekipleri ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YARALI SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

