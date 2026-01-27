Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Feti Yıldız'a 'canlı yayın' yanıtı

Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Feti Yıldız'a 'canlı yayın' yanıtı
Yayınlanma:
Tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın "Aziz İhsan Aktaş davası" duruşmalarının 'televizyonlardan canlı yayınlanması' paylaşımına yanıt verdi. Dilek İmamoğlu, "Her şey Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin elindedir" dedi.

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş davası" olarak bilinen ve CHP’li bazı belediye başkanlarının tutuklanmasına gerekçe gösterilen 200 sanıklı davanın ilk duruşması bugün başladı. MHP’li Feti Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, davanın şeffaflığına dikkat çekerek, "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu" ifadelerini kullandı.

Özel'den MHP'ye 'canlı yargılama' çağrısı! "Keşke demesinler kanunu getirsinler"Özel'den MHP'ye 'canlı yargılama' çağrısı! "Keşke demesinler kanunu getirsinler"

DİLEK İMAMOĞLU’NDAN ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Yıldız’ın bu çıkışına sosyal medya hesabından yanıt veren Dilek Kaya İmamoğlu, adaletin tesisi için tüm siyasi partileri sorumluluk almaya davet etti. İmamoğlu paylaşımında, "Her şey Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin elindedir" ifadelerini kullandı.

Dilek İmamoğlu'nun paylaşımı bu şekilde:

"Her şey Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin elindedir. Adalet ve hukuk için, milletimizin vicdanı için, ülkemizin huzurlu yarınları için; tüm duruşmaların canlı yayınlanmasını sağlamak üzere bütün siyasileri sorumluluk almaya, açık ve şeffaf bir tutum sergilemeye davet ediyoruz."

ekran-alintisi.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Türkiye
İmamoğlu için hazırlanan duruşma salonu ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
İmamoğlu için hazırlanan duruşma salonu ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Bursa'da inşaatta çökme: 1 işçi yaşamını yitirdi
Bursa'da inşaatta çökme: 1 işçi yaşamını yitirdi
Maaşlar 4 bin dolara indi: Kimse yapmak istemiyor
Maaşlar 4 bin dolara indi: Kimse yapmak istemiyor