Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Feti Yıldız'a 'canlı yayın' yanıtı

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş davası" olarak bilinen ve CHP’li bazı belediye başkanlarının tutuklanmasına gerekçe gösterilen 200 sanıklı davanın ilk duruşması bugün başladı. MHP’li Feti Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, davanın şeffaflığına dikkat çekerek, "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu" ifadelerini kullandı.

Özel'den MHP'ye 'canlı yargılama' çağrısı! "Keşke demesinler kanunu getirsinler"

DİLEK İMAMOĞLU’NDAN ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Yıldız’ın bu çıkışına sosyal medya hesabından yanıt veren Dilek Kaya İmamoğlu, adaletin tesisi için tüm siyasi partileri sorumluluk almaya davet etti. İmamoğlu paylaşımında, "Her şey Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin elindedir" ifadelerini kullandı.

