Dilek İmamoğlu'nun 90 yaşındaki babası: Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya 6 Şubat tarihinde uyuşturucu gerekçesi ile tutuklandı. Tutuklanmasının ardından savunması ortaya çıkan Ali Kaya, "Ben zaten 3 gündür bu iftiralardan dolayı sosyal medyada, ailemin gözünde, iş çevremde, arkadaşlarımın gözünde itibarı yerle yeksan olan birisi olarak cezaevine gönderilmek için karşınızdayım. İtibarım yerlerde sürüklenirken şimdi de hürriyetim elimden alınıyor, suçlamayı kabul etmiyorum, en azından sonuçlar çıkana kadar da olsa adli kontrol şartıyla da olsa serbest bırakılmamı talep ediyorum, bir Türk olarak bu hakkımın olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

BABA FEHMİ KAYA: ZALİMİN ZULMÜ VARSA MAZLUMUN AHI VAR!



Ekrem İmamoğlu'nun kayınpederi, eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun babası Fehmi Kaya, bir video paylaştı. Videoda 90 yaşında olduğunu ve bugüne kadar birçok iktidar gördüğünü kaydeden Kaya şu şekilde konuştu:

"Menderes’i tanımam ama Menderes’ten sonra Cemal Gürsel’in zamanlarını biliyorum. Adam hep memlekete iyi hizmetler yaptı. O da gitti Demirel geldi. O da çok iyi devlet adamı olarak memleketi yönetti. Herkes ondan memnundu. Allah nur içinde yatırsın onu. Demirel gittikten sonra Özal geldi. Özal çok iyi bir devlet adamlığı yaptı, vatandaşını incitmemiştir. Hiçbir vatandaşını tutuklayıp atmadı. O da vefat etti gitti, Allah onu da nurlar içerisinde yatırsın. Ondan sonra Tansu Çiller geldi. Bize başbakanlık yaptı. Tansu Çiller’den sonra Erdoğan geldi.

"ERDOĞAN'IN YANINDA OLDUM"

Zamanında Erdoğan'ın yanında olduğunu ancak İmamoğlu'nun ardından onun yanında olduğunu kaydeden Kaya, uyuşturucu iddialarının iftira olduğunu ve ardında seçim hesabı olduğunu kaydetti:

"Erdoğan bizim memleketimizin insanı, çok sevindim. 'Her memleketten devlet başkanı oluyor da bizim memleketimizden niye olmasın' dedim. Onun yanında oldum ve onu destekledim. Ondan sonra da benim evladım geldi oraya. Kim geldi? Ekrem İmamoğlu geldi, İstanbul’a Belediye Başkanı oldu. Tabii ki onun yanında oldum, evladım. Kendi menfaatime, çıkarıma bir bardak çay dahi içmedim. Kendi işimde çalıştım, kendim kazandım, yedim. Partiden alayım, devletten alayım, ‘ben sana yardımda bulundum, sen de şimdi bana yardımda bulun’ gibi bir talepte bulunmadım. Benim babam namaz üstünde vefat etti, ben onun evladıyım. Böyle esrar, uyuşturucu getirin yan yana, gösterin bana tanımam. Vallahi de tanımam billahi de tanımam. Nereden çıktı bunlar? Bunlar iftiradır, yalandır, yanlıştır. Erdoğan’ın bu kötülükleri nerde sakladılar inanamıyorum. Kazanmak için, ‘bir devre daha kalayım’ veya ‘oğlum kazansın’, ‘ben kazanayım’ hesabını…"

"ZALİMİN ZULMÜ VARSA MAZLUMUN ALLAH'I VAR"

İktidarın devamı için atılan bu adımları 'olmaz' diyerek eleştiren Kaya, kendisinin de siyasetin içinde olduğunu, üç evladının de içerde olduğunu söyledi. Yaşananları 'yazık, günah' olarak niteleyen Kaya, "Zalimin zulmü varsa mazlumun Allahı var. Bunların hesabı bir gün verilecek, bir gün verilecek, bir gün" dedi:

"Millete bu kadar zulüm yapmayı bir gün cenabı Allah soracak. İktidar olmak bu şekilde olmaz. Oy almak bu şekilde olmaz, benim bildiğim. Ben de siyasetin içerisindeydim. Siyaset tatlılıkla olur, siyaset sevgiyle olur. Sen kötülükle kendi ailenden bile oy alamazsın, bırak milleti. Birini o yana at, birini bu yana at, öbürünü tut cezaevine götür, on at hücreye, böyle olur mu? Bu memleket hepimizin memleketi. Türkiye hepimizindir. Cennet gibi memleket hepimizindir. Üç tane evladım içerde. İmamoğlu, Cevat Kaya, akşam da en ufak oğlumu aldılar Ali Kaya. Niye? Oy uğruna. Başka bizim alıp vereceğimiz kimseden yok. Ben nasıl diyeceğim benim hemşerimdir bu. Böyle bir şey olmaz, nasıl olur? Hemşerimi bırak, Türkiye’nin vatandaşı olsun, nereden olursa olsun böyle hakaretler olmaz. Bu yapılmaz. İftira atılmaz. Benim bildiğim bu. Yazıktır, günahtır. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allahı var. Bunların hesabı bir gün verilecek, bir gün verilecek, bir gün"

ANKA