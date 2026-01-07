Dilek İmamoğlu: Demokrasi bir şafak vakti gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hukuk sistemine, demokrasinin işleyişine ve yaşanan tutukluluk sürecine dair çok sert açıklamalarda bulundu. "Seçimle gelen, ancak seçimle gider" vurgusuyla başlayan mesajda, millet iradesinin yok sayıldığı belirtildi.

İmamoğlu’nun paylaşımında öne çıkan ifadeler ve detaylar şöyle:

"DEMOKRASİ BİR ŞAFAK VAKTİ YÜZLERCE POLİS EŞLİĞİNDE GÖZALTINA ALINDI"

Dilek Kaya İmamoğlu, açıklamasının girişinde hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin temel ilkelerine dikkat çekti. Adaletin işleyiş biçimini eleştiren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun üstün olduğu, demokrasinin gerçekten işlediği bir ülkede adalet; kişilere göre değil, kurallara göre, talimata göre değil, vicdana göre işler. Ama bugün İstanbul’da, milletin iradesi yok sayıldı. Adalet ayaklar altına alındı. Demokrasi bir şafak vakti, yüzlerce polis eşliğinde gözaltına alındı."

"SANDIKTAN ÇIKAN İRADE CEZALANDIRILDI"

Eşi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumuna değinen Dilek Kaya İmamoğlu, sürecin hukuksuzluğuna vurgu yaparak masumiyet karinesinin ihlal edildiğini belirtti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, milyonların oyuyla seçilmiş bir belediye başkanı, bir günde milyonların imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olmuş Ekrem İmamoğlu aylardır tutsak. Masumiyet karinesi yok sayıldı. Lekelenmeme hakkı çiğnendi. Sandıktan çıkan irade cezalandırıldı."

"HALK SEÇTİKLERİ TARAFINDAN DEĞİL ATANANLAR TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"

Seçilmiş yöneticilerin görevden alınması ve yerlerine atama yapılması sürecini de eleştiren İmamoğlu, halkın iradesinin yönetimden uzaklaştırıldığını savundu:

"Seçilmiş belediye başkanları görevlerinden alındı, özgürlüklerinden mahrum bırakıldı. Halkın oyuyla gelenler gitti, yerlerine atanmışlar getirildi. Bugün bu ülkede halk, seçtikleri tarafından değil, atananlar tarafından yönetiliyor."

Bu baskılara rağmen toplumun sessiz kalmadığını belirten İmamoğlu, "Ama millet susmuyor. Millet geri adım atmıyor" diyerek toplumsal dirence işaret etti.

"DEMOKRASİ NEREDE ADALET KİMİN ELİNDE?"

Açıklamasının son bölümünde yetkililere ve kamuoyuna sorular yönelten Dilek Kaya İmamoğlu, eşit yurttaşlık ilkesini sorguladı:

"Şimdi soruyorum: Demokrasi nerede? Adalet kimin elinde? Eşit yurttaşlık kime var, kime yok?"

"BU ÜLKE HAK ETTİĞİ YARINLARA MUTLAKA KAVUŞACAKTIR"

Dilek Kaya İmamoğlu, mesajını Cumhuriyet değerlerine ve geleceğe dair umut dolu bir vurguyla tamamladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kişiye değil, tüm millete ait olduğunu hatırlatan İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Türkiye Cumhuriyeti; Anayasasıyla, kurucu değerleriyle, hukuk devleti ilkesiyle bir kişi için değil, 86 milyon için vardır. Ve bu ülke, hak ettiği demokratik, adil ve özgür yarınlara er ya da geç mutlaka kavuşacaktır."