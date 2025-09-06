Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Abdurrahman Arslan (70) idaresindeki 06 CBF 07 plakalı traktör, Yılmazköy Mahallesi'nde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildi.

Kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bu nedenle traktörün yoldan çıktığı değerlendiriliyor.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.