Devlet vakfında sahte diplomalı müdür skandalı! Gözaltına alındı

Yayınlanma:
Aile ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) müdürlük yapan 48 yaşındaki B.B., sahte diploma kullandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.B'nin evinde de arama yapıldı.

Mardin’in Yeşilli ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü olarak görev yapan 48 yaşındaki B.B, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

mardinde-yesilli-sydv-muduru-gozaltina-1131916-336035.jpg

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı ‘sahte diploma ve hırsızlık’ soruşturması çerçevesinde B.B. için gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelinin evinde arama yaptı. Aramanın ardından B.B., “resmî belgede sahtecilik”, “hırsızlık” ve “haksız kazanç sağlama” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

B.B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TÜRKİYE E-İMZA ÇETESİ İLE ÇALKALANMIŞTI

Türkiye’de son dönemde elektronik imza (e-imza) kullanılarak sahte diploma, sürücü belgesi ve resmi belge düzenlenmesi olayları geniş çaplı soruşturma ve davalara konu oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, kamu kurumlarına ait e-imzaların kopyalanarak dijital sistemlere yasa dışı erişim sağlandığı ve bunun üzerinden yüzlerce sahte diploma üretilip resmi sistemlere yüklendiği tespit edilmişti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

