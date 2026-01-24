Devlet vakfında sahte diplomalı müdür skandalı! Gözaltına alındı

Mardin’in Yeşilli ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü olarak görev yapan 48 yaşındaki B.B, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı ‘sahte diploma ve hırsızlık’ soruşturması çerçevesinde B.B. için gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelinin evinde arama yaptı. Aramanın ardından B.B., “resmî belgede sahtecilik”, “hırsızlık” ve “haksız kazanç sağlama” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

B.B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TÜRKİYE E-İMZA ÇETESİ İLE ÇALKALANMIŞTI

Türkiye’de son dönemde elektronik imza (e-imza) kullanılarak sahte diploma, sürücü belgesi ve resmi belge düzenlenmesi olayları geniş çaplı soruşturma ve davalara konu oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, kamu kurumlarına ait e-imzaların kopyalanarak dijital sistemlere yasa dışı erişim sağlandığı ve bunun üzerinden yüzlerce sahte diploma üretilip resmi sistemlere yüklendiği tespit edilmişti.