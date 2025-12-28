Dereceye giren avukat mülakatta soru bile sorulmadan elenmiş

Hakimlik olmak için girdiği Adli Yargı sınavlarını dereceyle geçen avukat Volkan Hacımahmutoğlu, sınavların sonrasında katıldığı üç mülakattan da geçemedi.

Mülakatlardan birinde soru bile sorulmadığını belirten Hacımahmutoğlu, bu durumun kendisinde özgüven kaybına yol açtığını belirtti.

ÜÇ KEZ DERECE YAPAN GENÇ AVUKAT MÜLAKATLARA TAKILDI

Geçtiğimiz günlerde CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından hakimlik adayı Volkan Hacımahmutoğlu'nun 2023 yılında girdiği Adli Yergı Sınav sonucunu paylaşmıştı.

2023’te 23.707 aday içinde 55 inci, 2024’te 20.762 aday içinde 108 inci, 2024’te Avukatlıktan Geçiş sınavında 4.446 aday içinde 11 inci olan Hacımahmutoğlu'nun hepsinde mülakattan elendiğini ifade eden Günaydın, "Gençlerin ah’ını alan adaletsiz Adalet Bakanlığı" tepkisini göstermişti.

"BİR MÜLAKATTA SORU BİLE SORMADILAR"

Sözcü'den Deniz Ayhan'a konuşan Avukat Volkan Hacımahmutoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Elendiği mülakatlardan birinde sorunun bile sorulmadığını öne süren Hacımahmutoğlu, şu örneği verdi:

"Mülakatlar genellikle 2-3 dakika gibi çok kısa sürelerde yapıldı. Bu kadar kısa bir sürede kendinizi ifade etmeniz zaten zor. 'Adalet nedir, eşitlik nedir, önalım hakkı nedir' gibi sorular vardı. ‘Samsunlu ünlü ordinaryüs hukukçu kimdir?' diye de sordular, Ali Fuat Başgil cevabını verdim. Bir mülakatta da hiçbir soru sorulmadı ve elendim. Mülakatlar 2 dakika formalite icabı yapıldı."

"EMEĞİMİ GASP EDENLERE HAKKIM HELAL DEĞİLDİR"

Orta halli bir ailede büyüdüğünü ve adli sicilinin temiz olduğunu vurgulayan İstanbul Üniversitesi mezunu avukat Volkan Hacımahmutoğlu, yaşananların kendisini kötü etkilediğini belirterek bir daha sınava girmeyeceğini açıkladı. Genç avukat şöyle konuştu: