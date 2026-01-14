Dere yatağına beton döktü: Sürücüye 23 bin 848 lira ceza

Dere yatağına beton döktü: Sürücüye 23 bin 848 lira ceza
Yayınlanma:
Hatay’ın Defne ilçesinde dere yatağına beton döken mikser sürücüsüne, çevre ve trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 23 bin 848 lira idari para cezası uygulandı.

Hatay’ın Defne ilçesinde bir beton mikserinin dere yatağına beton döktüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ekipler harekete geçti.

Beton mikserinden dökülen harç trafiği kilitledi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, beton mikserinin yetki belgesine kayıtlı olmadan kullanıldığı, çevre ve insan sağlığına ilişkin mevzuata uymadığı, trafik güvenliği kurallarını ihlal ettiği ve gerekli cihazları (takograf/taksimetre) bulundurmadığı ya da kullanmadığı belirlendi.

23 BİN 848 LİRA PARA CEZASI

Söz konusu ihlaller nedeniyle araç sürücüsüne toplam 23 bin 848 lira idari para cezası verildi. Yetkililer, trafik güvenliğiyle oynayan ve kamu düzenini bozan hiçbir davranışın cezasız kalmayacağını bildirdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

