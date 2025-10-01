'Deprem fırtınası' başladı aylarca sürebilir! Uzmanından kritik uyarı

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bir kişinin yaşamını yitirdiği 6.1 büyüklüğündeki Balıkesir Sındırgı depremi ile 28 Eylül'de meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki Kütahya Simav depreminin yaşandığı bölgelerde saha incelemeleri gerçekleştirdi. İncelemelerinin ardından bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Sözbilir, depremlerin 200 kilometre uzunluğundaki Simav Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Bu fay zonunun 1970 yılında 7.2 büyüklüğündeki Gediz depremini ürettiğini hatırlatan Sözbilir, "Bu nedenle bu fay zonu üzerinde 7.2 büyüklüğünde depremlerin olma olasılığı var" dedi.

Sözbilir, son dönemdeki aktiviteyi şöyle özetledi:

"Yakın zamanı düşündüğümüzde, 10 Ağustos'ta, 6.1 büyüklüğündeki Balıkesir Sındırgı depremi yaşandı. Buradaki artçıların sayısı 12 bini bulmuş durumda. Son olarak önceki gün gerçekleşen Simav depremi var. 5.4 büyüklüğünde ana şok ve bu bölgedeki artçılar ise şu an 500'ü geçmiş durumda. Birbirine belli uzaklıkta 7.2, 6.1 ve 5.4 büyüklüğündeki üç farklı depremi görüyoruz."

JEOLOJİK OLARAK 'ÖLÜ FAYLAR' DEPREM ÜRETMEYE BAŞLADI

Prof. Dr. Sözbilir, son depremlerin bölgedeki fay yapısında önemli bir değişikliğe yol açtığını vurguladı. Sözbilir, "Simav Fay Zonu üzerinde irili ufaklı birçok fay bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı bizim jeolojik anlamda ölü fay dediğimiz faylar. Bu son yaşanan depremlerle birlikte, bu ölü faylar aktif oldu. Gerçekleşen deprem aktivitesine katıldı. Onlar da şu an deprem üretiyorlar" dedi.

2011 yılında bölgede yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin, 28 Eylül 2025'teki Simav depremini tetiklemiş olabileceğini belirten Sözbilir, "1970 yılına dönersek doğudan batıya doğru bir enerji iletiliyor. Sındırgı ve Simav depremi arasındaki bölgede, belli ölçeklerde stres birikiyor. Bunlar da deprem üretmeye başlayacaktır. Ancak büyük deprem üretme potansiyelleri yüksek değil" diye konuştu.

Kütahya depremi sonrası kritik soru: Marmara depremini tetikler mi? Uzmanı açıkladı!

'DEPREM FIRTINASI' BİRKAÇ AY SÜREBİLİR

Bölgedeki sismik hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini öngören Prof. Dr. Sözbilir, "Sındırgı ve Simav'da ana şoktan sonra deprem fırtınası yaşanıyor. Birkaç ay sürebilecek 4 ila 4.5 büyüklüğünde deprem fırtınası devam edebilir" uyarısında bulundu.

HER BÖLGEYE 'DEPREM ENSTİTÜSÜ' KURULMALI ÇAĞRISI

Prof. Dr. Sözbilir, Türkiye'deki deprem uzmanı sayısındaki yetersizliğe de dikkat çekti. Bu tür karmaşık deprem aktivitelerinin değerlendirilmesinin üst düzey bilimsel bilgi gerektirdiğini belirten Sözbilir, şu öneride bulundu:

"Yer bilimlerinde uzmanlaşmış kişilerin Türkiye'de çok fazla sayıda olması gerekiyor. Bu konuda eksiğimiz var. Kandilli türü enstitüleri çoğaltırsak, her bölgeye kurabilirsek, bu depremlerin değerlendirilmesi ve riskin nasıl azaltılabileceği konusunda uzman insanlar yetiştirmiş oluruz."