Denizli'de minibüsün devrildiği kazada 2 kişi öldü
Denizli’nin Güney ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Denizli’nin Güney ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, Yasin Dedeoğlu kontrolündeki, plakası henüz öğrenilemeyen bir minibüs, Haylamaz Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, sürücü Yasin Dedeoğlu ve yanında bulunan Oğuzhan Yoldaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi .

Kaynak:AA

