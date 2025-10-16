Denizli'de minibüsün devrildiği kazada 2 kişi öldü

Denizli’nin Güney ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, Yasin Dedeoğlu kontrolündeki, plakası henüz öğrenilemeyen bir minibüs, Haylamaz Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı: Kaza anı kamerada

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 asker şehit olmuş 2 sivil can vermişti! Feci kazada minibüs şoförü gözaltına alındı

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, sürücü Yasin Dedeoğlu ve yanında bulunan Oğuzhan Yoldaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi .