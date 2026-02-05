Denizli’de bomboş arazi içinden yükselen taş kulenin sırrı çözüldü

Denizli’nin saklı cenneti Çardak, son dönemde turizmiyle adından söz ettiriyor. Bembeyaz kıyıları ve gökyüzünü pembeye boyayan flamingolarıyla ünlü Acı Göl, artık mimari bir simgeye de kavuştu. Belediye Başkanı Ali Altıner’in yakından takip ettiği projeler arasında en çok dikkat çeken yapı ise Taş Kule oldu.

TAŞ KULE: ÇARDAK’IN YENİ TURİZM SİMGESİ

Tamamen bölgenin doğal taşlarından inşa edilen Taş Kule, göl manzarasına karşı konumlanır. Yerel malzemelerle modern tasarımın bir araya geldiği yapı, ilçede yürütülen turizm projeleri arasında yer alır. Gazete Şehir'in haberine göre, Belediye Başkanı Ali Altıner, her taşında bölgenin emeğinin olduğunu belirterek, projenin Çardak’ın turizmdeki “yükselen değeri” için atılmış stratejik bir adım olduğunu söyledi.

KUŞ VE DOĞA TUTKUNLARININ YENİ ROTASI

Taş Kule, yalnızca bir mimari yapı değil, aynı zamanda doğa ve kuş gözlemcileri için de önemli bir nokta. Çardak’tan geçen nadir kuş türlerini ve flamingoların dansını izlemek isteyen ziyaretçiler, kuleden muhteşem manzaralar yakalayabilir.

Belediye yetkilileri, Taş Kule ve çevresindeki düzenlemeler tamamlandığında, Çardak’ın bölgenin en çok ilgi çeken turizm duraklarından biri haline geleceğini ifade etti.