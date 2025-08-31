Deniz kirleten 17 gemiye para cezası kesildi!

Yayınlanma:
Antalya'da gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile 2025 yılının ilk 6 ayında denizi kirlettiği tespit edilen 17 gemiye idari para cezası uyguladı.

Antalya'da 5 Temmuz 2023 tarihinde hayata geçirilen EGDS sistemi, 7/24 esası ile denizleri izliyor. Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahasında yer alan doğuda Aksu Beşgöz Deresi ve batıda Göynük Çayı arasını PTZ ve termal kameralarla takip ederek denizlerin kirletilmesine engel oluyor.

DENİZLERİ KİRLETENE MÜDAHALE

Denizleri kirleten unsurları tespit etmek amacıyla kurulan sistem, 22 farklı noktada yerleştirilen 40X optik yakınlaştırma özelliğine sahip PTZ kameralar ve otomatik tanıma sistemine sahip termal kameralarla izleniyor. Ayrıca, Balıkçı Barınağı'na kurulan, 90 mil menzilli su üstü radarı sayesinde geniş bir alan etkin şekilde takip ediliyor. Yaklaşık 3 kilometre mesafeden net ve yakın görüntü alabilen bu kameralar sayesinde, denizi kirleten gemiler anında tespit edilerek, müdahale tekneleriyle hızlı şekilde gerekli önlem alınıyor.

17 GEMİYE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetim Şube Müdürü Dr. Mustafa Yıldırım, gemi kaynaklı deniz kirliliğine yönelik uygulanan idari para cezalarının çevre projelerinde değerlendirildiğini belirterek, bu sayede hem denizlerin korunduğunu hem de çevresel sürdürülebilirlik için yeni projelere kaynak aktarıldığını söyledi. Dr. Yıldırım, "EGDS ile 2025 yılının ilk 6 ayında gemi kaynaklı deniz kirliliğine karşı 17 gemiye idari para cezası uygulandı. Sistem devreye alındığı 5 Temmuz 2023'ten bu yana ise 133 gemiye cezai işlem uygulandı" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

