Deniz kenarındaki Erdoğan müzesine milyonlar aktı! Hediyeler sergilenecekmiş

Uzun yıllar boyunca Kuzey Deniz Saha Komutanlığı karargâhı olarak kullanılan tarihi Divanhane binasının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyan müzeye dönüştürülmesi için çalışmalar sürüyor. ‘Recep Tayyip Erdoğan Müzesi’ Yatırım Programı’na ilk kez 2023 yılında alınırken “İstanbul Divanhane Cumhurbaşkanlığı Müzesi” adı altında programda yer verilen projenin 150 milyon TL’ye mâl olacağı duyuruldu.

Geçmiş yıllara ait yatırım programlarında, Recep Tayyip Erdoğan Müzesi için 2023 yılında 70 milyon TL, 2024 yılında 10 milyon TL, 2025 yılında ise 10 milyon TL olmak üzere toplam 90 milyon TL harcandığı belirtildi.

BİNA TSK’DAN ALINDI!

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, 2026 Yılı Yatırım Programında Recep Tayyip Erdoğan Müzesi için bu yıl da 150 milyon TL harcanmasının değerlendirildiği belirtildi. Harcanması öngörülen bu paranın kaynağı için ise “Özel gelir” açıklaması yapıldı.

1869 yılında inşa edilen Divanhane binasının da yer aldığı toplam 30 bin metrekarelik bir alanın müzeye dönüştürülmesi çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın imar planı değişikliği ile başladı. Bakanlık tarafından hazırlanan imar planı raporunda ise Kuzey Deniz Saha Komutanlığı olarak kullanılan tarihi bina 6 Ocak 2022 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınarak “Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılması için” Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edildiği belirtildi. Yapılan imar planı değişikliğiyle de alan, “askeri alan” statüsünden çıkarılarak “resmi kurum (müze) alanına” dönüştürüldü. Bu şekilde Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan tarihi yapının Cumhurbaşkanlığı tarafından “RTE Müzesi’ne” dönüştürüleceği kaydedildi.

Recep Tayyip Erdoğan Vakfı'na 'vergi muafiyeti' tanındı!

Tarihi yapıda restorasyon çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan da özel olarak ilgi gösterdi. 2021 ve 2022 yılında çalışmaları yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda ise, tarihi Divanhane binasının bir bölümüne yer verilirken tarihi yapının bir bölümünün makam odasına dönüştürüldüğü, özel makam masası ile mobilyaların yaptırıldığı belirtildi. Binanın bir kısmının "Şeref salonu" olarak kullanılacağı bir kısmının ise "Ceylanlı salon" olarak adlandırıldığı fark edildi.

Başka bir bölüm ise kütüphane ve toplantı salonuna dönüştürülürken tarihi yapının bir bölümünün de çalışma ofisi olarak kullanılacağı öne sürüldü.

“FAKİRE NE HEDİYE EDİLDİYSE SERGİLEYECEĞİZ”

Diğer taraftan, Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, “İnşallah bizlere hediye edilen bütün eserleri Kasımpaşa’da, fakirin adına kurduğumuz bir müzemizde sergileyeceğiz. Müzemizi yıl sonunu bulmadan açacağız inşallah. Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nı ele aldık, restorasyonu bitirmek üzereyiz. O harabe eseri, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nı muhteşem bir eser olarak düzenledik ve bitirmek üzereyiz. Orada, bütün bu eserleri; fakire ne hediye ettilerse ister hat olsun ister kitap olsun ister diğer birçok eseri sergileyeceğiz inşallah. Müzeyi de tüm halkımıza açarak istifade etmesini sağlayacağız" ifadelerine yer vermişti.