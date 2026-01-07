DEM Parti: Şam Yönetimi saldırıları derhal durdurmalı

Suriye'de Şam hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yürütülen mutabakat görüşmelerinden sonuç alınamadı.

Anlaşma için belirlen son güne yaklaştıkça bölgede tansiyon yükseldi. Halep kentinde ordu mensuplarıyla SDG güçleri arasında yaşanan çatışamalarda 7 sivil hayatını kabederken, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Bugün ise Şam hükümeti, dün İsrail ve ABD ile yaptığı anlaşmanın ardından hava sahasını kapatarak SDG'ye savaş ilan etti. Bölgede çatışmalar başlarken, Halep kentindeki siviller tahliye ediliyor.

SDG ile Şam yönetimi arasında çatışma yeniden başladı

DEM PARTİ'DEN ŞAM'A TEPKİ: SALDIRILAR DERHAL DURDURULMALI

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Halep'te yaşanan çalışmalar üzerine bugün toplandı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan DEM Parti, "Şam yönetiminin Kürtlere ve Süryanilere yönelik saldırısı derhal durdurulmalıdır" çağrısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şam Yönetiminin dün geceden bu yana Halep'teki Kürt mahalleleri Şêxmeqsûd, Eşrefiyê ile Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı Beni Zeyd'e yönelik tank, top, obüsler ve dronlarla gerçekleştirdiği saldırılarda, Halep İç Güvenlik Güçlerinin yaptığı açıklamaya göre 7 sivil katledilmiş, en az 46 kişi yaralanmıştır. Bu saldırılarda Türkiye'nin desteğini aldığı bilinen Hemzat, Emşat, Sultan Murad ve Nureddin Zengi gruplarının da yer aldığı belirtilmektedir.

Mahallelerde yaşayan sivillerin temel ihtiyaçlarını aylardır engelleyen Şam Yönetimi ve ona bağlı güçlerin bu saldırıları, Suriye'nin siyasi ve idari bütünlüğüne ve istikrarına açık bir tehdit oluşturmaktadır. Hatırlanacağı Üzere 10 Mart Mutabakatı uyarınca 2025 Nisan ayında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Kürt mahallelerinden ağır silahlarla çekilmiş ve güvenliği yerel asayişe devretmişti. Şam Yönetiminin yürüttüğü bu saldırı hem 10 Mart Mutabakatını hem de 1 Nisan'da yapılan bu anlaşmayı ortadan kaldırmakta, 200 binin üzerinde sivilin yaşa- mini da tehlikeye sokmaktadır. Halep'te Kürt mahallelerine yönelik saldırılar bir imha operasyonudur. Suvey- da'da Dürzilere yapılmak istenen katliamın daha ağırı Halep'te Kürt mahallelerinde yapılmak istenmektedir. Şunu unutmayalım ki Suriye, Araplara, Kürtlere, Dürzilere, Ermenilere ve orada yaşayan tüm halklara ve inanç gruplarına ev sahipliği yapan bir coğrafyadır. Suriye'de yeni bir çatışma ortamının oluşmamasının en önemli yolu ülkenin demokratikleşmesinden geçmektedir. Türkiye'ye düşen görev de bu demokratikleşme sürecine destek olmak, böyle bir süreci teşvik etmektir. Suriye'yi Şam'da tekçi bir rejime ve anlayışa teslim etme çabaları son derece yanlış, parçalayıcı ve yeni bir çatışmayı tetikleyici niteliktedir. Bu çabalar asla kabul edilemez. Bu çabalar karşısında direnenlerle dayanışmamız sürecektir. Kuzey-Doğu Suriye Özerk Yönetimi ve Şam Yönetimi arasında arabuluculuk yapan tüm güçlere çağrıda bulunuyoruz: Garantör olmanın sorumluluğunu derhal yerine getirin ve bütün Suriye'yi yeni çatışmaların alanına dönüştürme riski taşıyan bu askeri saldırıları engelleyin.

Bir kez daha vurguluyoruz ki Suriye'deki kaosun ve çatışmaların son bulmasının tek yolu tüm Suriye halklarının demokratik ve eşit haklar temelinde ortak yönetim oluşturmasından geçmektedir. Bu temelde diyalog sürdürül- meli; askeri, ekonomik ve demokratik entegrasyonunun geliştirilmesi için çaba sarf edilmelidir."