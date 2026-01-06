SDG ile Şam yönetimi arasında çatışma yeniden başladı

SDG ile Şam yönetimi arasında çatışma yeniden başladı
Yayınlanma:
Halep'te Şam yönetimine bağlı güçler ile SDG arasında çatışmalar yeniden başladı. Şeyh Maksut ve El-Aşrafya mahallelerinde yoğunlaşan çatışmalarda asker ve sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye hükümet güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında çatışmalar yeniden başladı.

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre SDG’nin sorumlu olduğu saldırıda, Halep'in Şeyh Maksut ve El-Aşrafya mahallelerindeki çatışmalarda bir askerin hayatını kaybettiği üç askerin ise yaralandığı aktarıldı.

SDG/YPG’den entegrasyon iddialarına yalanlamaSDG/YPG’den entegrasyon iddialarına yalanlama

HALEP'TEKİ YERLEŞİM YERLERİ HEDEF ALINDI

Suriye televizyonundan daha sonra yapılan bilgilendirmeye göre ise, üç sivilin öldü ve dokuz kişi de yaralandı. Bombardımanın Halep'teki yerleşim bölgelerini hedef aldığını aktarıldı.

Halep Tarım Müdürlüğü basın ofisi, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya açıklama yaptı. Açıklamada, SDG'nin attığı bir top mermisinin Halep'teki Valilik Tarım Müdürlüğü'nü hedef alması sonucu dokuz çalışanın yaralandığı bildirildi.

BÖLGE SAKİNLERİ DAHA GÜVENLİ BÖLGELERE KAÇTI

Suriye devlet medyası, SDG'ye bağlı güçlerinin yerleşim yerlerini hedef almasının arından bölge sakinlerinin Halep'in Nil Caddesi bölgesinden “daha güvenli bölgelere” kaçtığını bildirdi.

Görüntülerde Suriye iç güvenlik güçlerinin, mahallelerden sakinlerin tahliyesine yardımcı olduğunun görüldüğü belirtildi.

SDG SALDIRILARIN ARKASINDA KENDİLERİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

SDG ise yaptığı açıklamada, “bombardımanın arkasında kendilerinin olmadığını” belirterek, bunun yerine “Şam hükümetine bağlı gruplar” tarafından atılan bir top mermisinin el-Midan mahallesinde düştüğünü ve Kürtlerin çoğunlukta olduğu Şeyh Maksoud ve Eşrefiye mahallelerinin de bombardıman sonucu ağır hasar aldığını iddia etti.

Şiddet olayları, mart ayında imzalanan anlaşmaya rağmen SDG'nin, Suriye Ordusu’na entegre edilmesi için yürütülen görüşmelerin yeniden çıkmaza girmesiyle başladı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

