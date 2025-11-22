Davutoğlu: Öcalan SEGBİS ile tüm komisyona hitap etmeli

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Abdullah Öcalan ile görüşecek İmralı heyetine yeni bir öneri sundu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çağrıda bulundu. Davutoğlu, “Hepimizin hedefi terörden tümüyle arındırılmış bir Türkiye olmalı. Hepimizin hedefi insan haklarına dayalı demokratik bir düzenin yeniden inşası olmalı. Hepimizin hedefi İsrail merkezli bir Orta Doğu hegemonik düzeni kurmak isteyenlere karşı Türk-Arap-Kürt ittifakının oluşması olmalı” dedi.

Sürecin toplumsal ve siyasi mutabakatla ilerlemesi gerektiğini belirten Davutoğlu, iktidar ile muhalefet arasında sağlıklı bir diyalog kurulmasının önemine dikkat çekti. Toplumun hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, “Toplumun hassas noktalarına, sinir uçlarına dokunmamaya hepimizin özen göstermesi lazım” ifadelerini kullandı.

Sürecin bir yılı doldurmasına karşın komisyon çalışmalarının yavaş ilerlediğini belirten Davutoğlu, tartışmaların neredeyse tamamen İmralı ziyaretine indirgenmesini eleştirdi. İktidarın süreci AK Parti-MHP-DEM üçgeninde tuttuğunu ifade eden Davutoğlu, diğer siyasi partilerin hassasiyetlerinin dikkate alınmadığını söyledi.

DEVA Partisi'nden İmralı heyetine yöntem eleştirisi: Tutumumuzun nedeni

İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu

Davutoğlu, CHP’nin komisyona katılmaması tartışmaları üzerine SEGBİS önerisini getirdiklerini ve bu önerinin HÜDAPAR, DSP, TİP, EMEP ve DP tarafından desteklendiğini belirtti. Davutoğlu, ancak iktidarın ısrarı nedeniyle çözümün hayata geçmediğini ifade etti.

"Üç partiden oluşan heyetin İmralı’da görüşmelerini yapması ve ardından SEGBİS üzerinden komisyona bağlanılarak Öcalan’ın tüm komisyona hitap etmesi" şeklinde yeni bir formül öneren Davutoğlu, Öcalan’ın Türkiye’nin bütünlüğü, demokratik düzen, Türk-Kürt ilişkileri ve bölgesel gelişmelere ilişkin açık mesajlar vermesi gerektiğini belirtti.

MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Davutoğlu, “Bu iki önergeyi birleştiren bu teklifimizi ciddiyetle dikkate alın ve ana muhalefet partisini tekrar sürecin içine katacak olan doğrudan komisyona hitabın önünü açın” dedi.

Davutoğlu, CHP'ye de SEGBİS üzerinden yapılacak muhtemel oturuma katılarak mesajların doğru anlaşılmasına katkı sunmaları çağrısında bulundu. Davutoğlu, Türkiye’nin terörden arındırılması ve insan haklarına dayalı bir düzenin kurulması için her girişimin yanında olacaklarını vurguladı.