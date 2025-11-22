DEVA Partisi'nden İmralı heyetine yöntem eleştirisi: Tutumumuzun nedeni

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’te yaptığı çağrıyla başlayan ve “Terörsüz Türkiye” vizyonuyla yürütülen süreç, İmralı’ya ziyaret aşamasına geldi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 18’inci toplantısında alınan kararla, Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere adaya bir heyet gönderilecek.

Ziyarete, komisyonda grubu bulunan üç partiden AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit katılacak.

DEVA’DAN “YÖNTEM” VURGUSU

Heyette yer almayacağını açıklayan Yeni Yol Grubu adına konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sadullah Kısacık, karara ilişkin gerekçelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısacık, İmralı’ya sınırlı bir heyet gönderilmesi yönündeki yaklaşımın kendileriyle istişare edilmeden “tek taraflı olarak dayatıldığını” söyledi. Bu nedenle heyete katılmadıklarını belirten Kısacık, bunun sürece ya da Öcalan’ın mesajlarının Komisyona iletilmesine karşı bir tutum olmadığını özellikle vurguladı:

“Çekincemiz Abdullah Öcalan’ın görüşlerinin Komisyona aktarılmasına yönelik değil; seçilen yöntemi doğru bulmuyoruz.”

DEVA Partisi’nin sürecin başladığı 1 Ekim’den bu yana çalışmalara aktif katkı sunduğunu hatırlatan Kısacık, Genel Başkan Ali Babacan’ın sözlerine de atıf yaptı:

“Genel Başkanımız, yüzde 5 başarı ihtimali bile olsa bunun ülke için bir kazanım olacağını belirterek ilk günden itibaren sürece destek vermiştir.”

Kısacık ayrıca, Babacan’ın geçmiş açıklamalarına işaret ederek, Öcalan’ın iletmek istediği mesajların “bir şekilde Komisyona aktarılmasının” önemli olacağını dile getiren ilk parti liderlerinden biri olduğunu söyledi.

Kısacık, şu ifadelere yer verdi:

"Komisyonun yapmış olduğu müzakerelerde bu iletişimin nasıl yapılacağına ilişkin iki seçenek öne çıkmıştır. AK Parti, MHP ve DEM Partileri Komisyondan bir heyetin İmralı adasına giderek bu görüşmeyi gerçekleştirmesini önermiştir. Yeni Yol Grubu ise kısıtlı bir heyetin değil 51 kişilik Komisyon üyelerinin tamamının Abdullah Öcalan’ı dinlemesini ve ona sorular sorabilmesini sağlamak amacıyla görüşmenin online bağlantı yoluyla yapılmasını teklif etmiştir. Yapılan oylamada heyet gönderilmesi önerisi 32 oyla kabul edilmiş, Yeni Yol Grubunun önerisine DSP, DP, HÜDAPAR, EMEP ve TİP tarafından destek verilmiştir.

Partimiz her alanda olduğu gibi bu konuda da ihtiyaçlar ile makuliyet arasında bir denge sağlanmasına öncelik vermiş, somut ve dengeli bir seçenek önererek çözüme katkı sunma tutumunu sürdürmüştür.

İktidar partilerinin yaptığımız öneriyi en geniş mutabakat zemini oluşturmak için bir fırsat olarak görmek yerine sınırlı bir heyetin İmralı’ya gitmesine yol açan bir tavır sergilemeleri karşısında hiçbir istişare etmeksizin yapılan tek taraflı dayatmaya destek olmadık. Bu tutumumuz yürümekte olan sürece ya da Abdullah Öcalan’ın görüşlerinin Komisyona iletilmesine karşı çekincemizin değil, seçilen yöntemi doğru bulmamamızın bir sonucudur.

Hiçbir partinin Kürt meselesini ağzına dahi alamadığı, yaptığımız açıklamalar nedeniyle ağır iftira ve suçlamalara maruz kaldığımız dönemlerde dahi, çatışma çözümü imkanlarını hatırlatan, terörün son bulması ve Kürt meselesinin kalıcı bir biçimde çözümü için en cesur ve ileri adımları ortaya koyan bir parti olarak yürümekte olan sürece kapsamlı ve kuşatıcı bir anlayışla yapıcı katkı sunmaya devam edeceğiz.

Son olarak Abdullah Öcalan ile yapılacak görüşme tutanağının komisyon üyeleri ve toplumla paylaşılması, görüşme çerçevesinin terör örgütünün feshi ve tasfiyesiyle ilgili hususlarla sınırlı tutulması gerektiğini belirtiriz. Kök sebepler, demokratikleşme alanında atılacak adımlar ve yapısal dönüşüm başlıklarında muhatap; Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve milletimizin kendisi olduğunu da gidecek komisyon üyelerine de güçlü biçimde hatırlatırız."