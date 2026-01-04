Cumhurbaşkanı Başdanışman Uçum: Maduro olayı uluslararası hukukun tamamen sıfırlandığını ortaya koydu

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik müdahaleye ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Uçum, yaşananları "uluslararası hukukun sıfırlandığı bir suç eylemi" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, ABD'nin Veneuzela'ya yaptığı saldırıya ve Devlet Başkanı Maduro ve eşinin kaçırılmasına tepki gösterdi.

Uçum, "Maduro’ya Karşı İşlenen Suç! Maduro olayı emperyalist saldırganlıkların haydut devlet yöntemleriyle de yapılabileceğini gösteren vahşi örneklerden biridir. Maduro olayı uluslararası hukukun, uluslararası kurumların ve BM’nin tamamen sıfırlandığını bir kez daha ortaya koyan bir suç eylemidir. Yani görünürdeki uluslararası sistemin emperyalist suçlarla tamamen tasfiye edildiği bir kez daha anlaşılmıştır" dedi. Uçum yazısına şu şekilde devam etti:

"Maduro olayı günümüzde çıplak güç savaşları dışında hiçbir realitenin olmadığını, saldırgan güçleri sınırlayacak hiçbir kuralın ve kurumun bulunmadığını, emperyalist saldırganlığa karşı güce dayalı mücadeleden başka bir seçenek olmadığını çarpıcı şekilde gösteren bir örnektir. Maduro olayı artık günümüz dünyasında hangi mecrada olursa olsun gücü güçle sınırlamaktan, güce güçle karşı koymaktan başka bir varoluş imkanının olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

"ANTİ-EMPERYALİST MÜCADELEYİ YÜKSELTMEK GEREKİYOR"

Maduro olayı bir kez daha kanıtlamıştır ki emperyalist saldırganlığın bütün amacı dünyanın başta enerji, tüm kaynaklarına hakim olmaktır. Bu amaca ulaşmak için her türlü hukuksuzluğu, vicdansızlığı ve ahlaksızlığı meşru gören insanlık dışı bir emperyalist zihniyet var. Halen daha tüm bu emperyalist saldırganlıkları hak ve özgürlük sahtekarlığıyla değerlendirmek emperyalizmin ideolojik uşaklığını yapmaktan başka bir şey değildir.

Milli devletler birçok açıdan ontolojik tehdit altındadır. Bunlara Maduro olayıyla birlikte ‘emperyalist haydut devlet’ tehditi de görünür şekilde eklenmiştir. Bugün her zamankinden çok daha fazla anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmek, milli devletlerin anti-emperyalist işbirliğini güçlendirmek gerekiyor. Başka bir seçenek kalmamıştır."

Kaynak:ANKA

