Çorum'un meşhur lezzeti artık tescillendi

Yayınlanma:
Yıllardır Çorum'da nişanların ve özel günlerin vazgeçilmezi olan Çorum şekerlemesi, coğrafi işaret alarak resmen tescillendi.

Çorum'un yöresel lezzetleri arasında yer alan, geçmişte bayramlarda ve özel günlerde yapılan bir kurabiye türü olarak öne çıkan Çorum şekerlemesine coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, geleneksel yöntemlere bağlı kalınarak tereyağı ve un ile yapılan şekerleme için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldı.

corumun-meshur-lezzeti-artik-tescillendi-2.jpg

Bir ürün daha AB'den coğrafi işaret tescili aldıBir ürün daha AB'den coğrafi işaret tescili aldı

"SOSYAL VE KÜLTÜREL BİR RİTÜELİN SİMGESİ"

İnceleme sürecinden sonra Çorum şekerlemesinin coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Çorum şekerlemesi, yıllardır sürdürülen geleneksel nişan adetlerinin önemli bir unsuru olarak biliniyor. Nişan merasimleri kapsamında erkek evi tarafından gönderilen baklava tepsisine karşılık olarak, gelin kızın arkadaşları ve akrabaları tarafından tören havası içerisinde hazırlanan Çorum şekerlemesi, özenle süslenerek damat evine gönderiliyor. Bu yönüyle ürün, yalnızca bir lezzet değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir ritüelin simgesi olma özelliği taşıyor."

corumun-meshur-lezzeti-artik-tescillendi-1.jpg

Türkiye’den iki ürüne daha AB’den coğrafi işaret tesciliTürkiye’den iki ürüne daha AB’den coğrafi işaret tescili

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentin gastronomi alanında her geçen gün güçlendiğini belirtti.

Çorum'un yalnızca leblebisiyle değil mutfak kültürüyle de Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olduğunu belirten Aşgın, "Coğrafi işaret çalışmalarımızla hem üreticimizi destekliyor hem de şehrimizin gastronomi kimliğini daha görünür hale getiriyoruz. Çorum şekerlemesinin tescili bu vizyonun önemli bir parçasıdır." dedi.

Kaynak:AA

