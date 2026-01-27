Milyonlarca öğrenci için 15 tatilin ilk haftası geride kaldı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, önümüzdeki pazartesi günü ders başı yapacak. Okullar açılmadan kalan zamanı değerlendirmek isteyen ailelerin bir uğrağı da Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı oldu.

Kar manzarasıyla doğaseverlerin tutkunu olduğu Abant Gölü, kaymaya müsait alanlarıyla da çocuklu ailelerin tercihi oldu.

ÇOLUK ÇOCUK TOPLANIP AKIN ETTİLER

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta hava sıcaklıklarının gece eksi derecelere düşmesiyle gölün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Yarıyıl tatili dolayısıyla Abant Gölü Milli Parkı'na ilgi gösteren ziyaretçilerden bazıları gölün etrafında yürürken, bazıları belirlenen alanlarda piknik yaptı.

Göl çevresindeki yürüyüş parkurları ve seyir noktalarında yoğunluk oluşurken, birçok ziyaretçi güzel manzarayı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

ŞAMBRİYELİ ALAN EĞLENDİ

Özellikle çocuklu ailelerin yoğunlukta olduğu Abant'ta çocuklar ve gençler, kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu alanlarda şambriyeller, kızaklar ve poşetlerle kayarak keyifli vakit geçirdi.

Öte yandan Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, artan yoğunluk nedeniyle olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla bölgedeki denetimlerini sıklaştırdı.