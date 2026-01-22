Çok kuvvetli ve şiddetli yağacak! Meteoroloji 15 ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde yağış bekleniyor.

ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞACAK!

Yağışların kıyı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimler ile Doğu Anadolu’da ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Marmara ve Ege’nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağışların kuvvetli; Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kar örtüsünün fazla olduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, yurdun kuzeyinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de ise kuzeydoğu ve doğu yönlerden esmesi beklenirken; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı belirtildi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulundu.

METEOROLOJİ 15 İLİ UYARDI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlamak üzere İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden; Batı Akdeniz'de görülecek yağışların, kuvvetli (50-70 km/sa) güneyli rüzgarlarla birlikte Antalya il geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2), Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklendiğinden; Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışlarının Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden, yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri sabah saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli, batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunda kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey çevreleri ile yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey çevreleri ile yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun'un iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının(Van ve Hakkari hariç) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Ege ile Akdeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, yer yer 4,5 m, öğle saatlerinden itibaren 1,5 ila 2,5 m, Görüş: Zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, batısı akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, yer yer 4,5 m, Görüş: Zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.