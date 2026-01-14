Çocukları ile soğukta mahsur kaldı: İmdadına cezaevi personeli yetişti

Yayınlanma:
Kahramanmaraş’ta meydana gelen bir trafik kazasında, dondurucu soğukta çocuklarıyla mahsur kalan anneye yardım eli uzatan ceza infaz kurumu personeli, sergilediği örnek davranışla büyük takdir topladı

Olay, akşam saatlerinde kar yağışı ve dondurucu soğuğun etkili olduğu Kahramanmaraş'ta gerçekleşti. Nöbet görevinden dönen Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli, yolda kaza yapmış ve kullanılamaz hale gelmiş bir araç fark etti. Araç içerisinde 4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğuyla mahsur kalan anneyi gören personel, aileyi hemen güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

DIŞARIDA BIRAKMAYA GÖNLÜ EL VERMEDİ

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ve kar yağışının sürdüğü koşullarda, ailenin yardım gelene kadar dışarıda beklemesine razı olmayan duyarlı personel, anne ve çocuklarını kendi aracına aldı. Personel, kazazede aileyi evine götürerek misafir etti.

ceza.jpg

ADALET BAKANI TUNÇ: "DEVLETİMİZİN ŞEFKAT YÜZÜ"

Yaşanan bu duygusal anlar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin bir mesaj yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’ta görev bilinciyle olduğu kadar vicdanıyla da hareket eden, zorda kalan vatandaşlarımıza umut olan Ceza İnfaz Kurumu personelimizi tebrik ediyorum.

Devletimizin şefkat yüzünü en güzel şekilde gösteren, örnek davranışlarıyla gönüllere dokunan personelimize teşekkür ediyor, trafik kazası geçiren ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. "

yilmaz-tunc.png

asdf.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Türkiye
Bütün mahalleyi internetsiz bırakan hırsızlar yakalandı
Bütün mahalleyi internetsiz bırakan hırsızlar yakalandı
CHP'li ismin annesini vahşice öldüren yeğenden akılalmaz savunma
CHP'li ismin annesini vahşice öldüren yeğenden akılalmaz savunma