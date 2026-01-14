Çocukları ile soğukta mahsur kaldı: İmdadına cezaevi personeli yetişti

Olay, akşam saatlerinde kar yağışı ve dondurucu soğuğun etkili olduğu Kahramanmaraş'ta gerçekleşti. Nöbet görevinden dönen Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli, yolda kaza yapmış ve kullanılamaz hale gelmiş bir araç fark etti. Araç içerisinde 4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğuyla mahsur kalan anneyi gören personel, aileyi hemen güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

DIŞARIDA BIRAKMAYA GÖNLÜ EL VERMEDİ

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ve kar yağışının sürdüğü koşullarda, ailenin yardım gelene kadar dışarıda beklemesine razı olmayan duyarlı personel, anne ve çocuklarını kendi aracına aldı. Personel, kazazede aileyi evine götürerek misafir etti.

ADALET BAKANI TUNÇ: "DEVLETİMİZİN ŞEFKAT YÜZÜ"

Yaşanan bu duygusal anlar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin bir mesaj yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: