Çocuk suçluluğuna 'dijital ceza' formülü: İnternet yasaklansın

Meclis Araştırma Komisyonuna son dönemde sayıları artış gösteren çocuk suçluların belirli bir süre internet erişimi engellenmesi önerisi getirildi.

Son yıllarda çocuk suçlu sayılarındaki artış Meclis gündemine taşındı. Meclis Araştırma Komisyonuna sunulan önerilerde, çocukları suça sürükleyen en önemli faktörler arasında aşırı ve kontrolsüz internet kullanımı ile açık GSM hatlarına kolay erişim gösterildi. Bu çerçevede hem dijital erişimin hem de hat kullanımının sıkı şekilde denetlenmesine yönelik öneriler paylaşıldı.

İNTERNET ERİŞİMİNE SÜRELİ ENGEL ÖNERİSİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, komisyona sunulan önerilerde, suça bulaşan çocuklar için caydırıcı bir adım olarak belirli bir süre internet erişiminin engellenmesi gerektiği ifade edildi. Bu uygulamanın, çocuğun yeniden suça yönelmesini önlemede etkili olabileceği savunuldu.

EVLER İÇİN GÜVENLİ İNTERNET MODELİ

Öneriler arasında, 'eve güvenli internet' uygulamasının yaygınlaştırılması da yer aldı. Buna göre, beyaz ve kırmızı listeler oluşturulacak, çocukların erişebileceği internet siteleri sınırlandırılacak, zararlı içeriklere ulaşımın önüne geçilecek.

MAHKEME KARARIYLA SINIRLI ERİŞİM

Bir evde çocuğun suça karışması halinde, adli kontrol kapsamında mahkeme kararıyla altı ay süreyle yalnızca belirlenen internet sitelerine erişim izni verilmesi önerildi. Bu süreçte özellikle VPN’ler ile çok sayıda yabancı ve denetimsiz siteye erişimin engellenmesi hedefler arasında.

GSM HATLARINA SIKI DENETİM

Komisyona sunulan bir diğer başlık ise GSM hatlarıyla ilgili düzenlemeler oldu. Hat satışlarının gerçek ve tüzel kişiler üzerinden yapılması, kullanım sırasında bankacılık uygulamalarına benzer şekilde kimlik doğrulama ve yüz tanıma sistemlerinin devreye alınması istendi.

ÇOCUKLARIN TELEFONLARINDA İNTERNET KAPATILMALI

Önerilerde, çocukların kullandığı cep telefonlarında internet erişiminin tamamen kapalı olması gerektiği de yer aldı. Hatların yalnızca telefon görüşmelerine açık şekilde kullanılmasıyla, çocukların dijital ortamda suça sürüklenme riskinin azaltılabileceği belirtildi.

