​Çocuk görme bahanesiyle gelen ölüm tuzağı: Öldü sanıp bıraktı

​Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi 34 yaşındaki Elvan Özerdim, 15 yıllık eşi Olcay Özerdim’e karşı, aşırı alkol kullanımı ve çalışmadığı gerekçesiyle 2025 yılının Şubat ayında boşanma davası açtı. Aylardır ayrı yaşayan çiftin yolları, 19 Mayıs tarihinde yeniden kesişti. İddiaya göre 40 yaşındaki Olcay Özerdim, oğlunu görme bahanesiyle Elvan Özerdim’in yaşadığı eve geldi.

​Burada eşini manipüle eden Olcay Özerdim, kendi evinde kalan eşyaları alabileceğini söyleyerek Elvan Özerdim'i o eve gitmeye ikna etti. Ancak bu gidiş, planlı bir saldırının başlangıcı oldu.

​BANYOYA SIĞINDI

​Olcay Özerdim’in evine giden Elvan Özerdim, burada korkunç bir şiddetle karşı karşıya kaldı. Eşi tarafından 5 yerinden bıçaklanan talihsiz kadın, can havliyle banyoya kaçtı. Ancak banyo kapısının kilidinin olmaması, Elvan Özerdim’in kaçışını imkânsız hale getirdi. Kanlar içerisinde kalan genç kadın, banyodaki bornozu yaralarına bastırarak kan kaybını durdurmaya çalıştı. Aşırı kan kaybı nedeniyle bilincini kaybeden Özerdim, saldırganın ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.

​6 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı veren Elvan Özerdim, geçirdiği çok sayıda ameliyatın ardından hayata tutundu. Gözaltına alınan saldırgan koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

​SANIKTAN 'TAHRİK' VE 'CİNNET' SAVUNMASI

​Manisa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Olcay Özerdim, davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savunmasında klasikleşen "erkek şiddeti" bahanelerine sığınan sanık, eşiyle kendi rızasıyla birlikte olduklarını iddia etti.

​Olcay Özerdim ifadesinde, "Barışma teklifimi kabul etmeyince ve bana söylediği laflar nedeniyle cinnet getirip bıçakladım. Pişmanım. Ambulansı arayıp tampon yaptım" diyerek kendini savundu.

​"ÜZERİM ÇIPLAKTI DIŞARI KAÇAMADIM"

​Duruşmada yaşadığı dehşeti anlatan Elvan Özerdim ise sanığın ifadelerini yalanladı. Olay günü sanığın cinsel saldırısına maruz kaldığını belirten Özerdim, şunları söyledi:

​"Eşyalarımı toplarken arkamdan yaklaşıp bana dokunmaya çalıştı. İstemediğimi söyleyip ittim. Kıyafetlerimi giymeye çalışırken elinde bıçakla geldi. Banyoya kaçtım ama kilit olmadığı için saklanamadım. Üzerim çıplak olduğu için sokağa da kaçamadım. Beni defalarca bıçakladı. O sırada oğluma telefonda 'Anneni öldürdüm' dediğini duydum. Sonrasını hatırlamıyorum."

​Elvan Özerdim ayrıca, kızının da babası tarafından cinsel istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi olduğunu vurguladı.

​"NEFESİM KESİLİNCE ÖLDÜM SANDI"

​Duruşma sonrası Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile birlikte açıklama yapan Elvan Özerdim, o anları şöyle özetledi:

"Olay anında nasıl kurtulduğumu bilmiyorum. Kendimi dışarı atıp insanlar görsün istedim ama dış kapı da kilitliydi. Nefesim kesilip yere yığılınca, öldüğümü zannederek beni bıraktı sanırım."

​AVUKAT ARCAK: TAMAMEN MUCİZE ESERİ HAYATTA

​Elvan Özerdim'in avukatı Yalçın Arcak ise yaşananların açık bir kadın cinayeti girişimi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

​"Bugün şanslıyız diyoruz çünkü Elvan tamamen mucize eseri hayatta kaldı. Dosya içeriğine baktığımızda, boşanma aşamasındaki eşi tarafından önce cinsel istismara maruz bırakılmaya çalışılmış, direnince de 5 bıçak darbesiyle öldürülmek istenmiştir. Darbelerin tamamı ölümcül nitelikteydi."