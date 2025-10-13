Çobanların kavgasında silahlar çekildi!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, çobanlar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Hayvan otlatma nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Boybey Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlar arasında çıkan kavgada 3 çoban yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın büyümesini engellemek ve yeni bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan diğer şahısların yakalanması için detaylı bir çalışma başlattı.