Çobanların kavgasında silahlar çekildi!

Çobanların kavgasında silahlar çekildi!
Yayınlanma:
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, hayvan otlatma meselesi yüzünden çobanlar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 çoban yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, çobanlar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Hayvan otlatma nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Boybey Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlar arasında çıkan kavgada 3 çoban yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Havalimanında skandal iddia! Engelli öğrenci rapora rağmen ne uçağa alındı ne de bileti iptal edildiHavalimanında skandal iddia! Engelli öğrenci rapora rağmen ne uçağa alındı ne de bileti iptal edildi

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın büyümesini engellemek ve yeni bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan diğer şahısların yakalanması için detaylı bir çalışma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Türkiye
CHP'den öldürülen gazeteci Hakan Tosun'a ilişkin açıklama
CHP'den öldürülen gazeteci Hakan Tosun'a ilişkin açıklama
İstanbul'da oto galeriye silahlı saldırı!
İstanbul'da oto galeriye silahlı saldırı!
Otomobil durağa çarptı: 1 yaralı
Otomobil durağa çarptı: 1 yaralı