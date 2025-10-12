Çıldır Gölü'nün simgesi yeniden inşa ediliyor

Doğu Anadolu'nun turizm merkezlerinden Çıldır Gölü kıyısında, 2023 yılında çıkan yangınla kullanılamaz hale gelen simgesel kütük evin yerine, çok daha kapsamlı ve modern bir tesisin inşasına başlandı. Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle hayata geçirilen yeni proje, yaklaşık 30 milyon liraya mal olacak ve bölge turizmine yeniden can vermeyi hedefliyor.

FİNLANDİYA'DAN GELMİŞ, YANGINLA KÜL OLMUŞTU

Bölgenin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlarında kalan kıyısında, yöre turizmini canlandırmak amacıyla 2017 yılında özel bir proje hayata geçirilmişti. Finlandiya’nın Pudasjarvi şehrinden getirilen ağaçlarla, çivi kullanılmadan birbirine geçme tekniğiyle inşa edilen ve 2 milyon liraya mal olan "Arpaçay Kütük Ev", kısa sürede bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline gelmişti. Ancak bu önemli turizm tesisi, 9 Ekim 2023'te çıkan talihsiz bir yangında tamamen kullanılamaz duruma gelmişti.

YENİ PROJE İÇİN RUSYA'DAN ÖZEL AĞAÇLAR GETİRİLDİ

Tesisin yeniden bölge turizmine kazandırılması için Kars İl Özel İdaresi ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Yangında yok olan yapının yerine inşa edilecek yeni kütük ev için bu kez Rusya'dan özel ağaçlar temin edildi. Çıldır Gölü kıyısında temelleri atılan yeni projenin maliyetinin yaklaşık 30 milyon lira olacağı öngörülüyor.

DAHA KAPSAMLI VE MODERN BİR TESİS OLACAK

Yeni kütük ev, 500 metrekarelik bir alanda günübirlik bir tesis olarak hizmet verecek şekilde tasarlandı. Tesisin içerisinde, konaklama ihtiyacına yönelik 6 oda, 100 kişi kapasiteli kapalı restoran, 140 kişilik açık restoran, 16 kişilik özel bir yemek bölümü, kafe alanları, çocuklar için oyun alanı, idari ofisler, modern bir mutfak ve teknik alanlar bulunacak.

"AMACIMIZ DOĞA TURİZMİNİ GÜÇLÜ HALE GETİRMEK"

Projenin sadece bir bina inşası olmadığını, bölge için daha derin bir anlam taşıdığını belirten Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, şu bilgileri verdi:

"Kars Valiliği ve İl Özel İdaresi olarak bölgesel kış ve yaz turizmini geliştirmeye yönelik hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu proje, Arpaçay'ın doğası, kültürü ve misafirperverliğini yansıtan bir yaşam alanıdır. Amacımız Kars'ın kuzeydoğusunda doğa turizmini daha güçlü hale getirerek, bölge halkına ekonomik katkı sunmak ve Arpaçay'ı vazgeçilmez bir destinasyon haline getirmektir."

Bölgedeki yatırımların süreceğini de sözlerine ekleyen Tekcan, "Kütük ev projesine entegre çalışmalarımız sürecek. 2026 yılı itibarıyla Çıldır Gölü kıyısı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek daha konsept bir turizm tesisi haline gelecek. Bu süreçte bizlere her zaman destek olan Valimiz Ziya Polat ve Milletvekilimiz Adem Çalkın'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.