Çıktığı inşaattan su birikintisine düştü! Boğularak can verdi

Adana'da M.Y.K., arkadaşlarıyla beraber gittiği metruk binanın 2'nci katından, 2 metre derinliğindeki su birikintisine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yaşandı. Saat 19.00 civarında arkadaşlarıyla birlikte 8 katlı inşaat halindeki metruk binaya gelen M.Y.K., iddiaya göre 2'nci katta arkadaşlarıyla oturup sohbet ederek bir şeyler içti.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

M.Y.K., bir süre sonra arkadaşlarının yanından ayrılınca dengesini kaybedip 2'nci kattan inşaatın bodrum katına düştü.

M.Y.K.'nın yağmur nedeniyle bodrum katında biriken 2 metre derinliğindeki suyun içinde çırpındığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

DALGIÇ POLİSLERDEN YARDIM İSTENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler suyun içinde M.Y.K.'ya ulaşamayınca, Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerden yardım istendi.

Olay yerine gelen dalgıç polisler, 2 metre derinlikteki suyun içinden M.Y.K.'yı çıkardı.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, M.Y.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Olay yerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından M.Y.K.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

M.Y.K.'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.