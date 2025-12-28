Çiftçinin feryadı bu kez Osmaniye’den duyuldu: Böyle giderse bizi toprağa gömerler

Ekonomik kriz ve artan enflasyon, vatandaşları ağır bir geçim mücadelesinin içine sürüklemeye devam ediyor. Asgari ücretli ve emekliler, geçim kaygısı içindeyken çiftçi de artan maliyetlerden ve ürününün para etmemesinden şikayetçi.

Şarap tankları boşaldı, sokaklar doldu ! Fransız çiftçi ucuz ithal ürün için direnmeye devam ediyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar Köyü'nde çiftçi Ersin Aksancar 100 dönümlük turp tarlasını sürdüğünü, çünkü ürününü satamadığını aktardı.

“ÇİFTÇİ NE YAPSIN?”

Aksancar, konu ile ilgili "250 dönüm turp ektim, 100 dönümünü sürdük, 150 dönüm duruyor. 400 bin lira zararımız var. Para etmediği için sürdük. Çiftçi ne yapsın? Böyle giderse 150 dönümü de süreceğim. Sürmem lazım, mısır ekmek için işlemini yapmamız lazım. Hayırlısı, satabilirsek satacağız; satamazsak onu da süreceğiz. Dönüm hesabına para vermiyorlar. Zaten 4-5 bin lira masraf ettik dönümüne, şu an dönümüne 1000-1500 lira para veriyorlar.” ifadelerine yer verdi.

“BÖYLE GİDERSE ÇİFTÇİYİ TOPRAĞA GÖMERLER”

“Çiftçiliği bırakma gibi bir şeyimiz yok, köydeyiz; mecbur zararına ekip biçiyoruz. Daha önce yer fıstığı ekmiştik, yer fıstığına devam ediyoruz, yer fıstığında da bir türlü randımanı yakalayamadık fiyat olarak. Her sene ekiyoruz” sözlerini sarf eden Aksancar, “3 yıl önce kilosunu 60 liradan sattığımız fıstık bu sene 40 lira, 45 lira. Çiftçinin sesini duyan yok; çiftçi ağlıyor. Mazot 60 lira, gübre 30 lira, bunu soran yok. Fiyat gübrede, mazotta yükseliyor; fıstıkta, mısırda, buğdayda düşüyor, yerle bir. Böyle giderse çiftçiyi toprağa gömerler. Hiç tadı yok." dedi