Şarap tankları boşaldı, sokaklar doldu ! Fransız çiftçi ucuz ithal ürün için direnmeye devam ediyor

Fransa'da çiftçilerin kitlesel protestoları yaşandı. Göstericiler ülke genelinde yolları ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konutuna erişimi bloke etti. Memnuniyetsizliğin nedeni, Avrupa Birliği'nin Güney Amerika'daki MERCOSUR ülkeleriyle imzalamayı planladığı ticaret anlaşmasıdır. Anlaşma ertelenmiş olsa da, çiftçiler tarım politikalarından ve hastalıklı hayvanların toplu olarak öldürülmesinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirerek gösterilerine devam ediyor.

Fransa'daki çiftçi protestolarının nedenleri , tarihi ve kültürel bağlamı ve Fransız çiftçilerinin çıkarları için mücadele etme biçimleri hakkında konuştu.

FRANSA'DA TARIMIN GELENEĞİ VE KÜLTÜRÜ

Bu çiftçi protestoları burada da nispeten sık yaşanıyor, şu anda bundan bahsediyoruz ama bu durum son birkaç on yılda oldu. Aslında, Fransa Avrupa Birliği'ne daha ciddi bir şekilde entegre olmaya başladığından beri .

Fransa'daki tarımın yerel özellikler, iklim ve gelenekle derinden bağlantılı olduğunu vurguluyorlar.

- İnsanların "ilk Fransa" diye adlandırdığı şeyin belki de en önemli yönü, konumlarıyla, dünyanın hangi bölgesinde olduklarıyla, iklimleriyle, ülkelerinin yapısıyla ve benzeri her şeyle ilgilidir. Kendilerini gerçekten bir tarım kültürü olarak görüyorlar ve bununla gurur duyuyorlar .

Bu yerel gurur, genellikle daha ucuz ürünlerin ithalatını destekleyen Avrupa Birliği politikasıyla çatışmaya giriyor .

-Örneğin, Fransa İspanya'dan şarap ithal ettiğinde, şarabın Fransa'da üretildiğini biliyoruz ve haklı olarak şaraplarıyla son derece gurur duyuyorlar. Ancak Fransa İspanya'dan daha düşük kaliteli ama çok daha ucuz şarap ithal ettiğinde, çiftçiler sınırda örgütlenip bu kamyonları durduruyor, tanklardaki şarabı boşaltıp yüz binlerce litre şarabı döküyorlar; bu, yerel üretimlerini koruma ve protesto eylemi olarak yapılıyor .

Bu eylemlerin öncesini de hesaba katarsak, protestoların sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve politik bir eylem olduğu da belirtiliyor. Çiftçiler protestolarıyla Fransız geleneğine bağlılıklarını göstermeye çalışıyorlar.

Bu olay nispeten yakın zamanda, birkaç gün önce, çiftçilerin jandarmaların önünde özür dileyip diz çökerek Marsilya Marşı'nı söylemeleriyle yaşandı . Yani bu eylemle, Fransız vatanseverliğinin özünü, Marsilya Marşı'nın ne olduğunu ve nasıl yaratıldığını, çalışmalarıyla hangi bağlamda ilişkili olduğunu bildiğimizi, Fransa'ya sadık kalmak istediklerini, gördüklerini, katılımlarını, abluka eylemlerini vatansever bir eylem olarak gördüklerini ve bunu mümkün olan en açık şekilde göstermeye çalıştıklarını duyurmaya çalıştılar.

PROTESTOLARIN VE KAMUOYUNUN ETKİLERİ

Bu tür protestoların sıklıkla tekrarlandığını, çünkü çiftçilerin politikayı kalıcı olarak değiştirmeyi nadiren başardığını vurgulanıyor.

Tekrar tekrar yapılmasının tek anlamı, bunların hiçbir etkisinin olmamasıdır çünkü her seferinde aynı şeyleri tekrar tekrar yapmak ve umut etmek zorundalar. Bu anlamda çaresizler yani yapacak hiçbir şeyleri yok, hiçbir şeyleri yok.

Kırsal kesimden kente göçün ve ekonomik durgunluğun durumu daha da kötüleştirdiği de söyleniyor.

Kamuoyu bölünmüş durumda: Bazıları protestoları destekliyor ve sorunun ciddiyetini anlıyor, diğerleri ise barış ve normal bir günlük yaşam istiyor ve protestoları dikkat dağıtıcı bir unsur olarak görüyor.

Fransız havaalanlarındaki çalışanların grevlerine de değindi; bu grevler geleneksel olarak en büyük etkiyi yaratmak için kritik dönemlerde planlanıyor.

Paris'in ve dolayısıyla Fransa'nın en büyük havalimanı olan Charles de Gaulle Havalimanı'nda Noel ve Yeni Yıl civarında ve belki de aradaki tüm zamanlarda protestolar bekleniyor. Olup olmayacağı ise bir tür psikolojik oyun, güç, baskı vb. oyunu. Dolayısıyla bu doğrulanmamış bir bilgi, bir anlam ifade edebilir veya etmeyebilir.

Fransız çiftçiler bu protestolarla bize küresel ve yerel, siyaset ve gelenek, ekonomi ve kültür arasında denge kurmanın önemini hatırlatıyor.