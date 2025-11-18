Çiftçi aracıyı aradan çıkardı tarlada tezgah kurdu

Yozgat'ta havaların soğumasıyla birlikte hasat dönemi gelen ve ağırlıkları 15 ila 50 kilogram arasında değişen lahanalar, son yıllarda artan kuraklıktan olumsuz etkileniyor. Ekim alanları her geçen yıl daralırken, su sorunu olmayan bölgelerde üretime devam eden çiftçiler, marketlerde iki kilogramı 50-60 liradan satılan lahanayı toptan almak isteyen aracılara, maliyetleri karşılamayan düşük fiyat teklifleri nedeniyle ürün vermediklerini belirtiyor. Bu durum, üreticileri tarlada perakende satış yapmaya yönlendiriyor.

"ARACI, VATANDAŞA SATIŞ FİYATININ YARISINI TEKLİF EDİYOR"

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde lahana üreticiliği yapan Ünal Yiğit, yaşadıkları sıkıntıları şu sözlerle dile getirdi:

“Bunu normalde vatandaşa 500 liraya satıyorsak, onlar (aracılar) bizden 200 liraya, 250 liraya istiyorlar. Suyumuz çok kıt, buralar kurak yer, lahana üretimi gittikçe de azaldı. Kuraklığa dayanıklı tohumlar üretilmesi lazım ki ona göre ekim yapalım. Sulu tarımı bırakmamız lazım, yoksa zarar ediyoruz. Bu sene yüzde 80 zarar etti çiftçi. Her sene yüzde 100 veren tarladan bu sene yüzde 20 aldık, yüzde 80 zarar etti. Geneli böyle aşağı yukarı, çiftçimizin tüm geneli böyle. Bizim mesleğimiz bu, başka bir şey yapamıyoruz. Çoluğumuzu çocuğumuzu da biz bu işe alıştırdık. Çocuklarımız da peşimizden devam ediyor. Su olmazsa lahana olmaz. Bu yeşillik işi, sebze işi, bu işler olmaz. Sondaj vurmaya izin verilmiyor bazı yerlerde. Tarlamıza sondaj bile vuramıyoruz, kullanamıyoruz. Çünkü belediye şehre vermek zorunda kalıyor, o yüzden bize vermiyor. Bu yönden mağdur oluyor çiftçi.”

"ARACI DEĞERİNİN ALTINDA TEKLİF ETTİ BİZ DE TARLADA SATIYORUZ"

Bir diğer üretici Mustafa Yiğit ise su olduğu takdirde lahana yetiştiriciliğinin bereketli bir iş olduğunu belirterek, ata tohumuyla, hayvan gübresi kullanarak doğal üretim yaptıklarını vurguladı. Aracılarla yaşadıkları sorunu ve tarlada satış sürecini ise şöyle anlattı:

“Allah bereket versin, fiyatlar da güzel. Umduğumuzun üstünde. 500 liraya kadar lahana verdik. Ama lahanamız da 15 kilogramdan başlıyor, 50 kilograma dayanan lahanamız oldu. Ata tohumu, yerli tohum. Fidesini kendimiz yetiştirdik, hayvan gübresiyle. Başka hormondur, ilaçtır kullanmadık. Evler 2'şer, 3'er kişiye düştüğü için biraz daha küçük arıyor ama bunun tadını bilen, lezzetini bilen adam büyükleri arıyor. Tadına da varıyor, tekrardan geliyor. Onun için Allah bereket versin, kilosu 20 liradan aşağı düştü ama bereketli bir iş. Sezon güzel gidiyor. Maliyeti de hububat olsun, diğer sulu tarım olsun ona göre çok düşük. Bir tek su eziyeti var. Aracı değerinin altında çok düşük teklif etti. Biz de bu zamana gelmiş, emek verildi. Perakende burada piknik yapar gibi geliyorsun çayla çorbayla. Vatandaş da geliyor. Kendi hangisini isterse gözünün tuttuğunu alıyor kendi eliyle. İki taraf da razı.”