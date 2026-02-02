Çiçeği burnunda AKP'li Hasan Ufuk Çakır Erdoğan'ı da rahatsız etmiş

Çiçeği burnunda AKP'li Hasan Ufuk Çakır Erdoğan'ı da rahatsız etmiş
Yayınlanma:
CHP’den AKP’ye, Erdoğan’a topuk selamı çakarak geçen vekil Hasan Ufuk Çakır, rozetini taktıktan yalnızca 26 gün içinde gündem olan emekli sözleriyle Erdoğan’ı rahatsız etmeyi başardı.

2023 genel seçimlerinde Mersin'den CHP milletvekili seçilen Hasan Ufuk Çakır, hakkındaki haberlerin ardından iktidara yakın kanallara çıkması ve sarf ettiği sözler nedeniyle partisinden ihraç edilecekken istifa eti.

TOPUK SELAMININ ARDINDAN EMEKLİ SÖZLERİYLE GÜNDEMDE

7 Ocak tarihinde AKP grup toplantısında Erdoğan'a topuk selamı vererek AKP rozetini Erdoğan'dan alan Çakır, yaptığı çıkışlar ile gündeme geliyor. Erdoğan'ın yanında verdiği topuk selamından birkaç gün sonra bir de resmine bakıp topuk selamı veren Çakır bugünlerde emekli sözleri ile gündemde.

Erdoğan'a topuk selamı veren taze AKP'liden emeklileri çıldırtacak sözler!Erdoğan'a topuk selamı veren taze AKP'liden emeklileri çıldırtacak sözler!

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de bir programda konuşan Çakır, en düşük emekli aylıklarının 20 bin lira olmasını eleştirenleri hedef aldı. Açlık sınırının altındaki aylıklarına karşın zam taleplerini dile getiren Çakır, emeklileri şu sözlerle hedef aldı:

"Efendim 20 bin lira ney? Emekli maaşı. Bunun üzerinde tepinip duruyorlar.

Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz?

Suriye'de elini koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya!"

26 GÜNDE ERDOĞAN'I RAHATSIZ ETMEYİ BAŞARDI

Çakır'ın AKP'ye geçmesinin ardından yaptığı çıkışların sonuncusu başta emekliler olmak üzere kamuoyunu rahatsız etti. Ancak bu sadece vatandaşlarla sınırlı kalmamış.

qn6jwoie-400x400.jpg

AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, Çakır'ın bu sözlerinin Erdoğan ve parti yönetimini çok rahatsız ettiğini, "CHP’nin AK Parti’ye hediyesi Hasan Ufuk Çakır’ın emeklilerle ilgili sözleri, kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın da parti yönetiminin de bu açıklamadan çok rahatsız olduğunu biliyorum." şeklinde duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Türkiye
FETÖ'nün 385 hesabına erişim engeli
FETÖ'nün 385 hesabına erişim engeli
Balıkesir’i sağanak vurdu! Yazlıkları su bastı
Balıkesir’i sağanak vurdu! Yazlıkları su bastı
Bursa barajları tehlikede! Kuraklık alarm veriyor
Bursa barajları tehlikede! Kuraklık alarm veriyor