Çiçeği burnunda AKP'li Hasan Ufuk Çakır Erdoğan'ı da rahatsız etmiş

2023 genel seçimlerinde Mersin'den CHP milletvekili seçilen Hasan Ufuk Çakır, hakkındaki haberlerin ardından iktidara yakın kanallara çıkması ve sarf ettiği sözler nedeniyle partisinden ihraç edilecekken istifa eti.

TOPUK SELAMININ ARDINDAN EMEKLİ SÖZLERİYLE GÜNDEMDE

7 Ocak tarihinde AKP grup toplantısında Erdoğan'a topuk selamı vererek AKP rozetini Erdoğan'dan alan Çakır, yaptığı çıkışlar ile gündeme geliyor. Erdoğan'ın yanında verdiği topuk selamından birkaç gün sonra bir de resmine bakıp topuk selamı veren Çakır bugünlerde emekli sözleri ile gündemde.

Erdoğan'a topuk selamı veren taze AKP'liden emeklileri çıldırtacak sözler!

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de bir programda konuşan Çakır, en düşük emekli aylıklarının 20 bin lira olmasını eleştirenleri hedef aldı. Açlık sınırının altındaki aylıklarına karşın zam taleplerini dile getiren Çakır, emeklileri şu sözlerle hedef aldı:

"Efendim 20 bin lira ney? Emekli maaşı. Bunun üzerinde tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz? Suriye'de elini koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya!"

26 GÜNDE ERDOĞAN'I RAHATSIZ ETMEYİ BAŞARDI

Çakır'ın AKP'ye geçmesinin ardından yaptığı çıkışların sonuncusu başta emekliler olmak üzere kamuoyunu rahatsız etti. Ancak bu sadece vatandaşlarla sınırlı kalmamış.

AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, Çakır'ın bu sözlerinin Erdoğan ve parti yönetimini çok rahatsız ettiğini, "CHP’nin AK Parti’ye hediyesi Hasan Ufuk Çakır’ın emeklilerle ilgili sözleri, kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın da parti yönetiminin de bu açıklamadan çok rahatsız olduğunu biliyorum." şeklinde duyurdu.