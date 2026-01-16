CHP'nin bir sonraki miting adresi Hatay

CHP'nin bir sonraki miting adresi Hatay
Yayınlanma:
CHP'nin bir sonraki Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi yarın saat 14.00'da Hatay'da olacak.

CHP'nin 19 Mart operasyonlarının ardından başlattığı ve her hafta Çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde, Cumartesi günlerinde ise Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bir sonraki adresi Hatay.

Özgür Özel diploma davasının ardından ateş püskürdü: Bir delilikle meşgulüzÖzgür Özel diploma davasının ardından ateş püskürdü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025 tarihi itibarıyla başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri, devam ediyor.

BİR SONRAKİ MİTİNG ADRESİ HATAY

CHP'nin bir sonraki miting adresi Hatay. Partinin İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda mitingin yarın saat 14.00'da Defne Çekmece Kavşağı'nda olacağını duyurdu.

g-w1nvvaqaaz759.jpg

Özçağdaş'ın yaptığı sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu:

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsi meselesi, medeniyetler kenti Hatay’da buluşuyoruz. Adaleti, eşitliği, kardeşçe paylaşmayı bu topraklarda yeniden tesis edeceğiz!
Türkiye’nin dört bir yanında omuz omuza mücadele edecek; korkuya, hukuksuzluğa, adaletsizliğe teslim olmayacağız.
Bu kara düzeni değiştirecek, halkın iktidarını, halkla birlikte kuracağız!
17 Ocak Cumartesi
14.00
Defne Çekmece Kavşağı (Esentepe – Defne Bulvarı)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Türkiye
Dünyanın en pahalı baharatını boyayıp satıyorlar
Dünyanın en pahalı baharatını boyayıp satıyorlar
Fahiş aidata fren: Düzenleme komisyondan geçti
Fahiş aidata fren: Düzenleme komisyondan geçti