CHP'nin 19 Mart operasyonlarının ardından başlattığı ve her hafta Çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde, Cumartesi günlerinde ise Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bir sonraki adresi Hatay.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025 tarihi itibarıyla başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri, devam ediyor.

BİR SONRAKİ MİTİNG ADRESİ HATAY

CHP'nin bir sonraki miting adresi Hatay. Partinin İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda mitingin yarın saat 14.00'da Defne Çekmece Kavşağı'nda olacağını duyurdu.

Özçağdaş'ın yaptığı sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu: