CHP'li Zeybek'ten Bahçeli'ye sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında dile getirdiği "Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" şeklindeki açıklamalarına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’ten yanıt geldi. Zeybek, halkın iradesine saygı duyulmayan bir ortamda huzurdan söz edilemeyeceğini belirtti.

"HUZUR BASKIYLA VE DAYATMAYLA GELMEZ"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gökan Zeybek, demokrasinin temel şartının seçmen iradesine sadakat olduğunu vurguladı. Bahçeli’nin "Anadolu huzura kavuşacak" söylemine atıfta bulunan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Madem 'huzur' isteniyor, önce halkın iradesine saygı gösterilecek. İrade gasbedilmeyecek. Şişli, Esenyurt ve Tunceli Ovacık’ta demokrasiye saygı gösterilmediği sürece huzurdan ve adaletten söz etmek eksik kalır."

Son Dakika | Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir

KAYYUM UYGULAMASINA "BIÇAK" BENZETMESİ

Belediyelere yönelik kayyum atamalarını "demokrasinin kalbine saplanmış bir bıçak" olarak nitelendiren Zeybek, gerçek huzurun ancak kayyum anlayışının tamamen ortadan kalkmasıyla mümkün olacağını iddia etti. Zeybek, halkın asıl talebinin baskı ve dayatma değil, seçilmiş belediye başkanlarının görevlerini özgürce yapabildiği bir Türkiye olduğunu belirtti.

Zeybek'in sosyal medya paylaşımı bu şekilde:

"Madem “HUZUR” isteniyor ÖNCE halkın iradesine SAYGI gösterilecek İRADE GASBEDİLMEYECEK Şişli’de, Esenyurt’ta, Tunceli Ovacık’ta demokrasiye saygı gösterilmediği sürece KAYYUM ANLAYIŞI BİTİRİLMEDİĞİ sürece SEÇİLMİŞ belediye başkanları görevden alınırken huzurdan ve adaletten söz etmek eksik kalıyor. Belediyelere kayyum uygulaması demokrasinin tam kalbine saplanmış bir bıçak gibi ve göz göre göre oluyor “Huzur” baskıyla ve dayatmayla GELMEZ HALKIN TALEBİ Kayyum anlayışının zerresinin kalmadığı bir Türkiye’dir.

Sonra HUZUR gelecektir."