CHP'li Yavuzyılmaz bir skandalı daha ortaya çıkardı: İktidar, usulsüz şekilde 2 milyar 320 milyon dolar aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarın Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden yürüttüğü ticarette usulsüzlükler tespit ettiklerini söyledi.

Yavuzyılmaz, "Duvardaki ikinci tuğlayı çekiyorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yüce Divan dosyasına girecek belgeleri açıklamaya devam ediyorum." diyerek yaptığı paylaşımla AKP'nin Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan, uluslararası sözleşmelere aykırı olarak taşıdığı petrol için 2 milyar 320 milyon dolar ücret aldığını söyledi.

Ancak Yavuzyılmaz, bu tutarın çeşitli erlere transferi yapıldıktan sonra kalan miktarın ise kayıp olduğunu söyledi.

Yavuzılmaz, bu usulsüz taşıma ücretinden dolayı Türkiye'nin Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından 1 milyar 324 milyon dolar ceza ödemeye mahkum bırakıldığını aktardı.

Yavuzyılmaz'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"21 Mayıs 2014-30 Eylül 2018 tarihleri arasında AK Parti'nin, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak taşıdığı ham petrol için; Irak Bölgesel Kürt Yönetiminden 2 milyar 320 milyon dolar taşıma ücreti aldığını tespit ettik.

Bu tutar önce, AK Parti hükümetinin Jersey Adası'nda kurduğu Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete transfer ediliyor. Ardından 904 Milyon Doları Türkiye’ye BOTAŞ’a aktarılıyor. Geriye kalan 1 Milyar 416 Milyon Dolara ise ne olduğu meçhul. Bu para, adeta bir kara delik olan Jersey Adası'nda buharlaşıyor! Güncel kurla 58 Milyar Lira kayıp!

Ayrıca Uluslararası Tahkim Mahkemesi söz konusu ticaretle ilgili; Türkiye’nin Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak, fazladan 1 Milyar 324 Milyon Dolar ham petrol taşıma ücreti aldığını tespit ediyor.

Türkiye’nin bu tutardaki cezayı da Irak Merkezi Hükümeti’ne ödemesine hükmediyor. İktidara gelir gelmez, buharlaştırılan ve cezaya hükmedilen bu tutarları, Cumhurbaşkanı ve ilgili AK Partili yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edeceğiz!"