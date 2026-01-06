CHP'li Gökan Zeybek'ten Bakan Yerlikaya'ya zor sorular: Denetimde çifte standart olmaz!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından 17 Kasım 2025 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan sunumda, belediye görevlileri hakkında verilen soruşturma izinlerinin partilere göre dağılımı açıklanmış ve Bakanlığın tarafsız davrandığı iddia edilmişti. Ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, açıklanan bu verilerin sürecin tamamını yansıtmadığını, yalnızca sonuç kararlarına odaklanarak kamuoyunun eksik bilgilendirildiğini savundu.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, denetim süreçlerindeki eksikliklere dikkat çekerek şeffaflık çağrısında bulundu.

DENETİMDE ÇİFTE STANDART OLMAZ

Gökan Zeybek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Bakanlığın verileri sunuş biçimine tepki göstererek, "Nasıl mı? Hem soruyorum hem açıklıyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı, belediyelere yönelik soruşturmalarda 'TARAFSIZIZ' diyor. Aktarılanlar gerçeklerin bilinçli olarak daraltılmış halidir. Açıklanan veriler; ön inceleme, işleme konulmayan dosyalar, kısmi soruşturma izinleri, belediye türü ve nüfus farkları gibi kritik başlıkları yok sayıyor! Paylaşılan istatistikler sadece sonuç kararlarını kapsıyor."

"KAMUOYU EKSİK VE SEÇİLMİŞ VERİLERLE YÖNLENDİRİLMEKTEDİR"

Zeybek, açıklamasının devamında Bakanlığa şu soruları yöneltti:

Kaç dosya hiç işleme alınmadı?

Kaç başvuru yetkisizlik gerekçesiyle iade edildi?

Aynı belediye başkanı hakkında kaç kez ön inceleme başlatıldı?

Büyükşehir, il, ilçe, belde ayrımı yapıldı mı?

Belediye sayısıyla soruşturma izni oranları karşılaştırıldı mı?

CHP’li Zeybek, "Bu sorular yanıtsızken, açıklanan yüzdeler nesnel değildir. Kamuoyu eksik ve seçilmiş verilerle yönlendirilmektedir. Meclis denetimi şarttır. Kamuoyu tüm süreci gösteren şeffaf bir rapor istiyor. Hesap verilebilirlik ayıklanmış verilerle olmaz. Böyle tarafsızlık olmaz. Adil olun" diyerek tepkisini dile getirdi.

BAKAN YERLİKAYA’YA 9 KRİTİK SORU

Gökan Zeybek, konuyu somut verilerle aydınlatmak adına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, açıklanan verilerin ön inceleme, işleme konulmama, kısmi izin, çok maddeli dosyalar ve belediye türleri gibi temel unsurları içermediğini vurguladı.

Zeybek, önergesinde şu 9 sorunun yanıtlanmasını talep etti:

İnceleme ve araştırma onayları: 31 Mart 2024 – 17 Kasım 2025 tarihleri arasında İçişleri Bakanı tarafından belediyeler hakkında verilen; inceleme onayı, araştırma onayı, ön inceleme (4483 sayılı kanun) onayı toplam sayısı kaçtır? Bu onayların siyasi partilere göre dağılımı nedir?

İşleme konulmayan dosyalar: Aynı dönemde Bakanlığa intikal eden başvurulardan; işleme konulmayan, yetkisizlik nedeniyle iade edilen, usulden reddedilen dosyaların toplam sayısı kaçtır? Bunların partilere göre dağılımı nedir?

Kısmi soruşturma izinleri: Birden fazla fiil veya madde içeren dosyalarda; kısmen soruşturma izni verilen, kısmen soruşturma izni verilmeyen dosya sayısı kaçtır? Bu dosyalar hangi belediyelere ve hangi siyasi parti mensubu belediye başkanlarına aittir?

Belediye türüne göre ayrım: Soruşturma izni verilen ve verilmeyen dosyalar; büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi, belde belediyesi ayrımı gözetilerek ayrı ayrı kaçtır? Bu ayrım içinde partilere göre dağılım nedir?

Oransal karşılaştırma: Aynı dönemde Türkiye genelinde; her siyasi partinin yönettiği belediye sayısı, bu belediyelere ilişkin soruşturma izni oranları birlikte değerlendirildiğinde, belediye sayısı ile soruşturma izni sayısı arasında oransal bir karşılaştırma yapıldı mı? Yapıldıysa sonuçları nelerdir?

Nüfus ve bütçe kriterleri: Bakanlık tarafından açıklanan yüzdeler belirlenirken; belediyelerin nüfus büyüklüğü, bütçe hacmi, belediye türü gibi kriterler dikkate alınmış mıdır? Alınmadıysa bunun gerekçesi nedir?

Mükerrer incelemeler: Aynı belediye veya aynı belediye başkanı hakkında; birden fazla kez ön inceleme başlatılan dosya sayısı kaçtır? Bu dosyaların partilere göre dağılımı nedir?

Müfettiş ve kontrolör işlemleri: Açıklanan veriler hazırlanırken; İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı dışında Mülkiye müfettişleri ve kontrolörler tarafından yürütülen işlemler de istatistiklere dahil edilmiş midir?