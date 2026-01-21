CHP’li belediye başkanından 'rant' iddialarına yanıt

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, hakkında ortaya atılan inşaat ruhsatı ile rant sağladığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında, ruhsatın kendisi göreve gelmeden önce verildiğini, o dönemde belediye başkanı olmadığını ve aday bile olmadığını söyledi.

Bazı basın yayın organlarında, Bursa’da müteahhitlik yapan Hilmi Şensoy’un Nilüfer ilçesinde 2023 yılında yapımına başlayarak 8 bin 300 metrekarelik ruhsat aldığı arsaya 15 bin 800 metrekare inşaat yaptığı belirtilmiş; Şensoy’un, 2024 yılında göreve gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in arkadaşı olması nedeniyle 200 milyon liralık rant elde ettiği iddia edilmişti.

Nilüfer Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme

"ARKADAŞLIK ÜZERİNDEN DURUŞ SERGİLEYEN YÖNETİM ANLAYIŞINA SAHİP DEĞİLİZ"

İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Özdemir, şunları söyledi:

"Bizim belediyecilik anlayışımız kişiye göre duruş sergilemek değildir. Bizim bugünkü anlayışımız aynı olaya, aynı şekilde davranan bir belediye yaratmak, kuralları, koşulları belli olan, hukuki haklarını herkesin kullandığı bir belediye yaratmaktır. Arkadaşlık üzerinden duruş sergileyen bir belediye yönetimi anlayışına sahip değiliz. Herkesin hakkını aldığı, hakkından fazlasını alamadığı bir belediyecilik anlayışı yerleştirmeye çalışıyoruz. O nedenle bizde böyle şeyler olmaz."

"RUHSATI VEREN BİZDEN ÖNCEKİ DÖNEM"

Özdemir, ruhsatın 2023 yılında alınmış olduğunu, bu tarihte ne belediye başkanı ne de aday olduğunu söyledi. Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla ruhsata uygun da bir yapı yapılmaya çalışılıyor ama bizim oraya uyguladığımız herhangi bir şey yok bugüne kadar. Ne seviye tespiti yapmışız ne yapı kullanma izni vermişiz. Ruhsatı veren başkası, bizden önceki dönem. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu imar rantı var. Buralarda da vardı. Başka yerlerde de vardı ama biz bu hataların parçası değiliz. Hiçbir şekilde bizim kimseye hakkından fazlasını verme gibi bir niyetimiz de yok. O yüzden bunu iddia eden arkadaşların sadece aynaya bakmalarını tavsiye ederim. Tamamen kirlilik üzerinden, tamamen haksız kazançlar üzerinden medya yönetenler başkalarını kendilerine benzetmesinler diyorum. Biz namuslu, düzgün, ahlaklı, vatandaş çıkarını koruyan, yalnızca kamucu anlayışla bakan, 560 bin Nilüferli hemşehrimizin çıkarını düşünen bir belediyecilik anlayışı sergiliyoruz."

"SORUŞTURMA İZNİ VERİLENLER O TARİHTE GÖREVDE DEĞİL"

Belediyeyi çeşitli alanlardan sıkıştırarak iş yapamaz hâle getirmeye çalıştıklarına dikkat çeken Özdemir, tüm çalışanlar hakkında çeşitli konularda, alakalı alakasız soruşturmalar açıldığını söyledi.

En son gelen soruşturmada suç tarihinin 2023 olarak belirtildiğini ifade eden Özdemir, soruşturma izni verilenlerin, kendisi de dâhil olmak üzere, 2023 yılında görevde olmadıklarını söyledi.

Özdemir, şöyle devam etti: