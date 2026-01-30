CHP'li Akdoğan'dan 1 milyar liralık duruşma salonu tepkisi: Okul ve hastane yapılabilirdi

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Silivri’de yaklaşan İBB davası için cezaevi önüne inşa edilen ve maliyetinin yaklaşık 1 milyar lirayı bulacağı belirtilen dev duruşma salonuna sert tepki gösterdi. Akdoğan, bu projenin kamu kaynaklarının israfı olduğunu savunarak, harcanan devasa bütçenin toplumun acil ihtiyaçları yerine bir "korku kalesi" inşasına ayrıldığını ifade etti.

EĞİTİM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İÇİN ALTERNATİF SENARYOLAR

Söz konusu bütçeyle yapılabilecek sosyal yatırımlara dikkat çeken Akdoğan, 1 milyar liralık bu kaynakla Türkiye'nin dört bir yanında 24 derslikli tam 24 okulun inşa edilebileceğini ve bu sayede 20 bin öğrencinin eğitim görebileceğini vurguladı. Sağlık alanındaki eksikliklere de değinen Akdoğan, bu paranın Anadolu'nun bir ilçesine tam kapasiteli bir hastane ya da 10 ayrı Aile Sağlığı Merkezi kazandırmak için yeterli olduğunu belirtti.

Akdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlarımız mahkemede sözlerini söylüyorlar, gerçekleri anlatıyorlar. Bir taraftan da Silivri 9 Mart'a hazırlanıyor. 9 Mart'ta İBB duruşması başlayacak. Bu duruşma için arkamda bir bina inşa ediliyor. Bu binaya 1 milyar lira para harcıyorlar. 1 milyar liraya bir Adalet Sarayı değil bir hangar yapıyorlar. Bir siyasi yargılama hangarı inşa ediyorlar. Sanığı adliyeye götürmüyorlar, adliyeyi cezaevinin önüne getiriyorlar. Daha önce bunun bir örneği yok. Ergenekon'da bir spor salonunda yargılama yapılıyordu. Burada yapılan şey şu; bu bina ne betondan ne çelikten yapılıyor. Bu bina korkudan yaplıyor. 1 milyar lira harcanarak bir gözdağı inşa edilmek isteniyor. Duruşma salonuna harcanan 1 milyar lira ile toplam 11 bin metrekarelik bir alanda inşaat yapılıyor. 3 bin 240 metrekarelik bir salon yapılıyor ve yeraltına tüneller yapılıyor. Türkiye'nin en büyük yargılama alanı yapılıyor. Bu alanda 2 bin 295 kişi kapasiteli bi salon; 555'si sanıklara bin 268'i avukatlara, 472'si izleyicilere ayrılan yerde 509 jandarmanın görev yapacağı bir alan var. Bir yargılamada jandarmanın, kolluğun, polisin bu kadar yargılama alanıyla iç içe olması uluslararası yargılama standartlarına da uymuyor. Silivri'de yapılan ne uluslararası yargılama standartlarına uyuyor da bu uysun diyebilirsiniz ancak burada kamunun 1 milyar liralık kaynağının tüketilmesi de var.

"24 DERSLİKLİ 24 OKUL YAPILABİLİR, 15-20 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖREBİLİRDİ"

Normalinin on katı büyüklüğünde bir duruşma salonu yapılıyor. Arkamda Ekrem Başkan'ı ve yol arkadaşlarımızı yargılamak için, muhalefeti yargılamak için, tabir yerindeyse sandığı yargılamak için yapılan bu duruşma salonunun yerine Türkiye'nin dört bir yanında 24 derslikli 24 okul yapılabilir, 15-20 bin öğrenci eğitim görebilirdi. Korkuları nedeniyle yaptıkları bu salon yerine Anadolu'nun bir ilçesine tam kapasiteli bir hastane yapılabilirdi. 10 adet Aile Sağlık Merkezi yapılabilir, 2 bin sosyal konut üretilip bu ülkenin fakir fukarasına verilebilirdi. Bu binanın maliyeti yerine 40 bin üniversite öğrencimize bir yıl burs verilebilir veya 100 bin emeklimize 10'ar bin lira destek verilebilirdi. Bu aynı zamanda ülkemizin kamu kaynaklarının ne kadar kötü kullanıldığının veya korkuyla neler yapılabileceğinin de göstergesidir. Silivri'de bir dönem FETÖ dönemi tiyatrosu sergilenmişti şimdi de AK Parti iktidarının son dönem tiyatrosunu sergilemek üzere 1 milyar lira harcanarak sahne yapılıyor. Bu ülke nice organize suç davaları gördü, böyle salonlar yapılmadı. Ancak muhalefeti yargılamak için işte bu salonlar yapılıyor.

"BU BİNALAR HUKUK FAKÜLTELERİNİN ORTAK HUKUK KAMPÜSÜ OLARAK KULLANILMALI"