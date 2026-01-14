CHP'li Ağbaba: Bu kuruluşlar yandaş medyayı fonluyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ile Türkiye Varlık Fonunun 2024 yılı mali tabloları ve faaliyetlerine ilişkin denetim raporlarının görüşmeleri başladı. Komisyona, fon yönetiminden üst düzey yetkililer sunum yaparak bilgi verdi.

Görüşmeler öncesinde söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Veli Ağbaba, sanal kumara yönelik eleştirilerde bulundu. Ağbaba, “Memleketi kumarhaneye çevirdiler. ‘Milli ve muhafazakarız’ diyorlar ya tombalaya, milli piyangoya ‘günah’ diyenler şimdi devlet eliyle memleketi kumarhaneye çevirdiler. Dünyanın en çok devlet eliyle kumar oynatan ülkesi Türkiye. Bunların dini, imanı dolar” dedi.

Ağbaba konuşmasına şu ifadeleri ekledi:

"Bugün yaptığımız denetime bir denetim diyemeyiz. Bizi ve komisyonu da alet ediyorsunuz. Bu denetim değil denetimsizliktir. Hukuk devleti ilkeleriyle uyuşmayan, mali hesap verilebilirliği ihal eden, kamu harcamalarında TBMM denetim ilkesini ihlal eden, AYM kararlarının bağlayıcılığı ilkesini ihlal eden bir denetim raporu meşru değildir. Ayrıca bu şirketlerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri neden burada yok? Neden hiçbir zaman bu görüşmelere gelmiyorlar? Bizim milli kuruluşlarımız var örneğin Ziraat Bankası, Halkbankası gibi. 10 Kasım'da Akit gazetesinde Atatürk'le ilgili bir anma göremezsiniz, küfürden başka bir şey de göremezsiniz. Vakıfbank Akit'e ilan veriyor. Bunu neden başka gazetelere vermiyorsunuz? Bu gazeteleri siz bile okumuyorsunuz ama Türkiye'nin en çok okunan gazetelerine asla bunların ilanını görmezsiniz. Bu şirketler hiç kimsenin babasının çiftliği değil. Bunların itibarını korumak da başta sizin sonra hepimizin görevi. Ancak bu kuruluşlar yandaş medyayı fonluyor."

Yeni Şafak'a reklam yağdıran kamu kurumlarını canlı yayında köşeye sıkıştıran sorular

Devlet reytinge bakmıyor! Yeni Şafak'a kamudan reklam yağdı

Yönetim kurulu üyelerinin maaşlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Ağbaba, "Yönetim kurullarında eski milletvekilleri var. Turkcell'in yönetim kurulunda Ayşe Nur Bahçekapılı var. Bu işleri çok iyi bilir. Telekom'un yönetiminde İskender Pala var. Eti Maden'de Akın Gürlek var" dedi.

Ağbaba, Türk Hava Yolları'nın Halk TV ve birçok yayın kuruluşuna neden reklam vermediğini de sordu:

"Arkadaşlar bakın, bu Türk Hava Yolları, bu memlekette yaşayan herkesin gurur kaynağı. Bir başka ülkede Türk Hava Yolları'nın amblemini görünce içimiz kabarıyor. Ya bu Türk Hava Yolları babanızın çiftliği mi? Türk Hava Yolları Sayın Genel Müdür, Allah aşkına niye Halk TV'ye reklam vermiyor örneğin? Niye Sözcü'ye vermiyor? Niye Cumhuriyet'e vermiyor? Bu Cumhuriyet okuyanlar, Halk TV izleyenler Türk Hava Yolları'na binmiyor mu? Türk Hava Yolları madem bizim hepimizin ortak... Bunu alet etmeyin, kendi çıkarlarınıza alet..."