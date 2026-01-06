CHP'li Adem: Köyler boşalıyor gençler tarımdan kaçıyor

CHP PM Üyesi Erhan Adem, yılın ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamanın, can çekişen çiftçinin gerçek sorunlarını teğet geçtiğini belirterek çok sert eleştirilerde bulundu. İktidarın tarım politikasını "gerçeklikten kopuk" olarak niteleyen Adem, "Köyler boşalıyor, gençler tarımdan kaçıyor, siz hâlâ masa başından tarım anlatıyorsunuz. Tarım sizin için rapor olabilir ama bu millet için ekmek demek. Bu işler süslü cümlelerle olmaz. Çiftçinin alın terini görmeyen, bu ülkenin tarımını da göremez" ifadelerini kullandı.

"TARLADA YANGIN VAR, İKTİDAR SÜSLÜ KELİMELER PEŞİNDE"

Erhan Adem, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, EKK sonrası yayınlanan metni adeta topa tuttu. Bürokrasi ile tarladaki yangın arasındaki uçuruma dikkat çeken Adem, şu çarpıcı değerlendirmeleri yaptı:

"Tarlada yangın var, siz metin okuyorsunuz. Yine bir kurul toplandı, yine uzun bir açıklama yapıldı. Kağıt üzerinde her şey var ama tarlada hiçbir şey yok. ‘İklim’ demişsiniz, ‘verimlilik’ demişsiniz, ‘sürdürülebilirlik’ demişsiniz. İyi de kardeşim çiftçi mazotu kaça alıyor, gübreyi kaça tarlasına saçıyor, onu söyleyen yok."

"KURUMLARA BORCU OLMAYAN KAÇ ÇİFTÇİ BULACAKSINIZ?"

Üreticinin artık üretim derdini bir kenara bırakıp borç batağında boğulduğunu vurgulayan Adem, şunlar söyledi:

"Bu ülkede çiftçi artık ‘Ne eksem’ diye değil, ‘Bu borcun altından nasıl kalkarım’ diye düşünüyor. Borcunu ödemek için devlet bankalarından kredi çekmek istiyor, önüne ‘BAĞ-KUR, SSK borcun var’ denilerek kredi vermiyorsunuz. Kurumlara borcu olmayan kaç çiftçi bulacaksınız?"

"MAZOT YOK, GÜBRE YOK YİNE AYNI BİLDİK LAFLAR VAR"

Toplantı sonrası yapılan açıklamada üreticinin beklediği somut desteklerin yer almadığını, aksine içi boş vaatlerin sıralandığını belirten Adem, açıklamasının devamında iktidarın tarım vizyonsuzluğunu tek tek sıraladı:

"Açıklamada mazot yok, gübre yok, tohum yok, ilaç yok, borç yok, ürün fiyatı yok. Var olan tek şey yine bildik laflar: ‘Planlı tarım’, ‘sözleşmeli üretim’, ‘modern teknoloji...’ ‘Planlı tarım’ diyorsunuz, çiftçi ürününü kaça satacağını bilmiyor. ‘Sözleşmeli tarım’ diyorsunuz, küçük üretici şirketlerin insafına bırakılıyor. ‘Sulama’ diyorsunuz, çiftçi suyu bulsa elektriğini ödeyemiyor. ‘Destekler’ diyorsunuz, destek ne zaman yatacak, kaç para yatacak belli değil. Köyler boşalıyor, gençler tarımdan kaçıyor, siz hâlâ masa başından tarım anlatıyorsunuz. Tarım sizin için rapor olabilir ama bu millet için ekmek demek. Bu işler süslü cümlelerle olmaz. Çiftçinin alın terini görmeyen, bu ülkenin tarımını da göremez."