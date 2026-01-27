CHP'li 4 başkan hakkında soruşturma izni

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal hakkında La Mare binasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni verildi. Konyaaltı’nda Fenix İnşaat ve aykırı yapılaşma iddiaları nedeniyle Semih Esen, Cem Kotan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında da soruşturma izni çıktı.

2019 yerel seçimlerinden bu yana CHP'li belediyelere yönelik devam eden soruşturma kapsamında başta cumhurbaşkanı adayı ve İBB başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok CHP'li belediye başkanı tutuklandı.

Yine CHP'li Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma izinleri gündemdeyken 4 CHP'li başkan hakkında daha soruşturma izni verildiği öğrenildi. Cumhuriyet'ten Bülent Ecevit'in haberine göre, Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal hakkında Şirinyalı Mahallesi 5823 ada 1 ve 2 parsellerde bulunan Rıdvan Güzel’e ait La Mare isimli bina ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni verildi.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

15 katlı binanın şehircilik ilke ve esaslarına aykırı işlem yürütüldüğü savunulup, belediye başkanı ve çalışanlarından bazılarının görevlerini kötüye kullandıkları öne sürüldü. Konyaaltı eski belediye başkanı Semih Esen ile mevcut CHP’li belediye başkanı Cem Kotan hakkında da Konyaaltı sahilinin batısında yapımı devam eden Fenix İnşaat ile ilgili soruşturma açıldı.

TUTUKLU MUHİTTİN BÖCEK HAKKINDA DA SORUŞTURMA İZNİ

Hali hazırda Temmuz ayından bu yana tutuklu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski genel sekreter yardımcısı Serkan Temuçin hakkında da aykırı yapılaşmaya isteyerek göz yummak iddiasıyla soruşturma izni verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

